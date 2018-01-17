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Украина приготовила Путину неприятный «миротворческий» сюрприз

17.01.2018 17:29
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Украина приготовила Путину неприятный «миротворческий» сюрприз

Верховная Рада Украины по умолчанию исключит Россию из миротворческой операции на территории ОРДЛО. Об этом в комментарии "Обозревателю" заявил народный депутат фракции "Народный фронт", командир роты "Запад" 24-го батальона территориальной обороны "Айдар" Игорь Лапин.

"Если закон о реинтеграции будет принят, то Россия признается оккупантом и агрессором. Тогда Россия априори и автоматически по закону не может допускаться международными силами к каким-либо операциям по установлению мира. Поэтому здесь действует принцип "по умолчанию": закон принимается и автоматически по его нормам Россия не допускается к миротворческой миссии на территории Украины", - заявил он.

Лапин добавил, что реакция России на принятие закона о реинтеграции будет ожидаемо негативной. В том числе, учитывая ранее сделанные заявления руководства Кремля о намерении принять участие в миротворческий миссии на нашей территории.

"Украина выступила с предложением привлечения миссии ООН к миротворческой операции. Сам закон не предполагает конкретных норм об участии ООН в такой операции. Это решение должна принимать сама организация. Если необходимо будет принятие Верховной Радой каких-то дополнительных актов для привлечения миссии ООН, мы это сделаем. В этом законе нет постановки вопроса о приглашении миссии ООН. Но сам факт признания агрессии со стороны другого государства, оккупации Россией, это первое звено в цепочке. Следующим звеном может быть решение о привлечении миссии ООН", - подчеркнул он.

В свою очередь секретарь комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, народный депутат фракции "Народный фронт" Винник добавил, что после принятия закона фактически миротворческая операция будет операцией по освобождению украинских территорий от российского оккупанта.

"В таких условиях: как Россия может освобождать сама от себя? То есть, таким образом ситуация может быть доведена российской дипломатией до абсурда. Но в любом случае, согласно закону, Россия однозначно уже по определению не сможет принять участие в миротворческой операции", - заверил он.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Украина, Донбасс, Путин, миротворцы
 
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