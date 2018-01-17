Украинские депутаты отказались разрывать дипотношения с РФ

17.01.2018 15:48

Депутаты Верховной рады Украины отказалась внести правку о разрыве дипломатических отношений с Россией в законопроект о так называемой реинтеграции Донбасса.

Такое решение в среду поддержало всего 72 нардепа, передает Обозреватель.

Поправка, обязывающая кабмин разорвать дипотношения с Россией ранее была отклонена профильным комитетом, однако ее автор потребовал вынести ее на голосование в зал.

В итоге это предложение не получило необходимых 226 голосов, поэтому поправка окончательно изъята из текста законопроекта.

В среду, 17 января, Рада закончила утреннее заседание на 624 правке из 670.

Продолжат работу депутаты над законопроектом в четверг, 18 января, когда планируется и окончательное голосование.

Источник: https://from-ua.com