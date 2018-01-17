В ближайшие три дня в Украине резко ухудшатся погодные условия

17.01.2018 17:17

Как сообщает Гидрометцентр, снегопады в Украине продолжатся до 20 января. Циклон осложнит погодные условия уже завтра, 18 января. На всей территории страны усилится ветер.



А в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях он достигнет скорости даже 20-25 метров в секунду. В Черниговской, Сумской, Полтавской, Одесской, Николаевской, Черкасской и Кировоградской областях прогнозируются сильные снегопады и метели.



В Днепропетровской, Херсонской и Запорожской областях, ко всему прочем,у будут идти дождь с мокрым снегом. Киев и область тоже настигнет непогода – усиление ветра, гололед.



По мнению синоптика Натальи Диденко, Украина в эти дни будет между антициклоном с атлантическим теплом и влажным воздухом и западными циклонами.



Поэтому нам грозит постоянная смена температуры, скачки атмосферного давления, шквальный ветер и гололед. А к тому же – магнитная буря.



Как отмечают в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, как раз на Крещение, 19 января, на Земле начнется магнитная буря. На субботу, 20 января, придется ее эпицентр, а стихнет она в воскресенье, 21 января.





