Чехия выслала более 1000 украинцев с польскими разрешениями на работу

18.01.2018 20:14

Речь идет о мягкой депортации – украинцам ставят в паспорт штамп, на основании которого они до определенного числа должны покинуть территорию Чехии.

Чехия в 2017 году депортировала более 1000 граждан Украины, которые незаконно работали в стране с польскими разрешениями на работу. Об этом в интервью Европейской правде рассказал посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис, пишет Корреспондент.

"Речь идет преимущественно о так называемой мягкой депортации. То есть их не хватают и вывозят, а просто ставят в паспорт штамп, на основании которого они до определенного числа должны покинуть территорию Чехии", – рассказал посол.

По его словам, депортированным также запрещают въезд в ЕС от одного до трех лет.

Перебийнис отметил, что чешское правительство декларирует желание активнее привлекать рабочую силу из Украины. В то же время процедура трудоустройства украинцев является чрезвычайно сложной и длится в некоторых случаях 5-6 месяцев.

Он добавил, что правительство Чехии инициировало специальные проекты, предусматривающие увеличение количества разрешений на работу именно для граждан Украины с 3,5 до 7 тысяч в год.