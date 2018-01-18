Как правильно применять святую воду

18.01.2018 12:16

О ее свойствах и использовании рассказали в Украинской православной церкви. Христиане привыкли считать, что вода, освященная 18 и 19 января, разнится по свойствам. Якобы набранная в полночь - и вовсе самая "мощная". Однако в Украинской православной церкви уверяют - все это лишь выдумки самих людей. На Крещение, и в предшествующий сочельник, вода освящается одним и тем же образом, так что разницы никакой нет и быть не может, передает kp.ua.

Что нужно делать со святой водой

1) Увы, многие действуют по принципу "чем больше, тем лучше". Это, конечно, очень "по-нашему", но не по-христиански. Подобное отношение к святыне может привести к ее обесцениванию.

2) Многие люди воспринимают купание как магический ритуал. Зачастую человеку хочется избавиться от грехов, невзгод или болезней одним махом. И погружение в прорубь — очень удобная для этого вещь.

3) Если посмотреть на большинство фотографий с купаний — как это выглядит? Мужчины в трусах, женщины в открытых купальниках прыгают в крестообразно вырубленную прорубь. Нередко после этого согреваются водочкой, закусывают. И где тут благочестие? Крещенские купания - это только традиция, как блины на Масленицу. Если очень хочется и здоровье позволяет - окунитесь. Но если вы этого не сделаете - ничего плохого в следующем году по этой причине с вами не случится.

4) Также стоит помнить, что вода, которая непригодна для питья, однако подлежит освящению, вовсе не обязательно должна быть для питья.

Что нельзя делать со святой водой после Крещения

1. Гадать и использовать для этого святую воду;

2. Верить, что в ночь с 18 на 19 января вся вода во всех источниках и даже кранах становится святой; что вода, набранная из источника в 12 часов ночи — самая "особая" вода;

3. Идти за водой (в церковь или на источники) ночью;

4. Ждать момента "становления" воды (что это такое — неведомо). Ставить в полночь воду в чашке или глубокой тарелке и ждать, когда она начнёт "колыхаться и дрожать". Если такое, не дай Бог, случится — не нужно идти на улицу, смотреть в небо и загадывать желание. Нужно идти в церковь и рассказывать о своих "подвигах" священнику. Он скажет, что делать дальше;

5. Верить, что в полночь вода в реке останавливается даже начинает течь в другую сторону, и тем более — что это могут видеть далеко не все, а только достойные, избранные, праведные и т.д.;

6. Для исцеления от болезней принимать ванны со святой водой;

7. Если святая вода испортилась (позеленела или появился прогорклый запах), считать, что: а) батюшка плохо молился; б) вас ждут беды/болезни; в) вода "не освятилась"; г) ее можно вылить в унитаз.

Священники в таких случаях рекомендуют использовать воду для окропления жилища, автомобиля или вещей. Можно полить этой водой комнатные растения.