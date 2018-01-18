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Непогода в Украине: какова ситуация на дорогах

18.01.2018 08:09
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Непогода в Украине: какова ситуация на дорогах

По состоянию на 8:00 18 января в Украине наблюдаются осадки в виде небольшого снега в Волынской, Винницкой, Киевской, Черниговской, Черкасской и Полтавской областях небольшой снег с дождем в Кировоградской и Одесской областях, небольшой дождь в Николаевской области. На остальной территории без осадков.
Из-за этого частично ограничивалось движение крупногабаритного грузового транспорта на отдельных участках дорог в Винницкой, Кировоградской, Черкасской и Одесской областях. С 6:00 часов 18 января движение транспорта постепенно возобновляется, сообщили в ГСЧС.

Источник 24tv.ua



Теги: Донбасс, осадки, дороги, прогноз погоды
 
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