Непогода в Украине: какова ситуация на дорогах

18.01.2018 08:09

По состоянию на 8:00 18 января в Украине наблюдаются осадки в виде небольшого снега в Волынской, Винницкой, Киевской, Черниговской, Черкасской и Полтавской областях небольшой снег с дождем в Кировоградской и Одесской областях, небольшой дождь в Николаевской области. На остальной территории без осадков.

Из-за этого частично ограничивалось движение крупногабаритного грузового транспорта на отдельных участках дорог в Винницкой, Кировоградской, Черкасской и Одесской областях. С 6:00 часов 18 января движение транспорта постепенно возобновляется, сообщили в ГСЧС.

Источник 24tv.ua