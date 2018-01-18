Украинцев за 100 грн "лечат" от всех болезней

18.01.2018 09:36

Ситуация с прививками от кори вскрыла реальную проблему с вакцинацией — в Украине непривитыми оказались 86% заболевших. Причем в Минздраве сразу же спохватились и припомнили о наказании за поддельные справки — фальсификаторов грозят сажать в тюрьму на восемь лет. В то же время родители, испугавшись за детей, стали признаваться в том, что покупали справки, а врачи, опасаясь проверок, уже стараются не выдавать на руки пациентам липовых документов.

Сроки никто не получил

В Минздраве заявили, что за подделку справок о прививках украинцам может грозить уголовная ответственность. Как рассказала и. о. министра Ульяна Супрун, согласно статье 325 УК Украины (нарушение правил и норм, установленных с целью предупреждения эпидемических заболеваний и борьбы с ними), за подделку справки о прививках фальсификаторам может грозить от пяти до восьми лет тюрьмы.

Примечательно, что в судах, несмотря на десятки решений по статье, указанной и. о. министра, до реального наказания доходит редко, а злостные нарушители санитарных норм часто отделываются штрафами в пару тысяч гривен.

Рынок «липы» в Украине поставлен на поток — в Сети и общественном транспорте предлагают оформить справки для закрытия пропусков в университетах, посещения бассейна, о профпригодности водителей получить санитарные книжки для устройства на работу с необходимыми печатями и водяными знаками. Как правило, стоимость таких услуг стартует от 100 гривен за документ.

К слову, сейчас сами врачи уже перестраховываются и не так охотно соглашаются преступать закон. «На работе требовали справку от терапевта. Пошел к участковому врачу, который раньше их выдавал при необходимости, но в этот раз получил отказ, дескать, если проверят, не хочет отвечать», — рассказал нам харьковчанин Сергей Махновец. Впрочем, наш эксперимент показал, что сделать липовый больничный можно без труда.

«На печати есть номер телефона, если захотят проверить, могут по нему перезвонить и мы подтвердим, что вы брали больничный у нас», - заверил нас автор одного из объявлений в Сети, добавив, что для получения документа не нужно проходить дополнительных обследований.

Но родители, которые прежде обращались за поддельными справками для детей, сейчас решили не рисковать. «Раньше я брала справку для ребенка у знакомого врача в деревне, потому что боялась, чтобы ребенка ничем не заразили. Теперь из-за кори все-таки пошли делать прививку, а также пришлось писать объяснительную главврачу больницы», — рассказала нам киевлянка Ольга Рудякова.

Подделывают из-за бедности

Глава правления Днепропетровской общественной организации «Региональная ассоциация пациентов» Лариса Бабич признает, что косвенной причиной подделки справок в школах стали некачественные вакцины, которые поставлялись в Украину ранее. «Мамы перестали вакцинировать детей, так как у многих после прививки появились побочные эффекты и осложнения. Было проще купить справки. Кроме того, немногие родители могут позволить себе дорогостоящую вакцинудля своих детей», — говорит она.

Но замглавы комитета ВР по вопросам здравоохранения Олег Мусий считает, что подделки все равно будут популярны: «Во-первых, врачи продают справки зачастую, чтобы прокормить себя. Во-вторых, со стороны государства практически нереально проконтролировать, была ли сделана прививка».

Как сообщали "Вести", массовый отток врачей в Польшу и другие страны Европы привел к тому, что в Украине фактически неокму лечить людей, заменить кадры некем.