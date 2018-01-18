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"Укрзализниця" запустила онлайн-продажу билетов с пересадкой

18.01.2018 14:55
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"Укрзализниця" запустила онлайн-продажу билетов с пересадкой

В онлайн-сервисе "Укрзализныци" (booking.uz.gov.ua) появилась функция покупки билетов с пересадкой. Этот вариант предлагается, если на прямые поезда нет билетов, сообщает СТРАНА.ua.
В случае отсутствия билетов на прямой поезд система предлагает альтернативный маршрут с указанием станции пересадки и время ожидания. В этом случае нужно выбрать билет в каждом поезде, после чего оплатить их вместе.



Теги: билет, Интернет, продажа, Укрзализниця, пересадка
 
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