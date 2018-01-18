- «У Украины просто талант ссориться с друзьями и делать из них врагов» – Береза20:33
- Чехия выслала более 1000 украинцев с польскими разрешениями на работу20:14
- По Украине объявлено штормовое предупреждение - регионы готовятся к "снежному армагеддону" в ближайшие часы17:40
- Цель Захарченко намного хитрее: жители "ДНР" возмущены запретом выезжать в Украину и назвали реальную причину указа15:56
- "Укрзализниця" запустила онлайн-продажу билетов с пересадкой14:55
- Экс-заложник Козловский: Для многих из тех, кто за "ДНР" и за связь с Россией, счастье увидеть украинские продукты. Они ностальгируют по временам, когда была Украина14:34
- Когда отменят проверки переселенцам после идентификации в Ощадбанке13:34
- Депутаты "завалили" голосование за расторжение договора о дружбе с Россией12:56
- Рада приняла закон о деоккупации: Россию признали страной-агрессором12:34
- Как правильно применять святую воду12:16
В Венгрии задержали нелегалов, прилетевших на Ан-2, зарегистрированном в Авдеевке
В Венгрии расследуют дело о нелегальном перевозки мигрантов после обнаружения на одном из полей зарегистрированного в Украине самолета Ан-2, который перевозил восемь вьетнамцев и трех афганцев. Об этом говорится в сообщении на сайте венгерской полиции, передает eurointegration.com.ua.
Небольшой самолет прибыл со стороны Украины 15 января и был брошен на обрабатываемых землях в районе села Каллошемьен на востоке Венгрии. Согласно данным Реестра гражданских воздушных судов Украины, самолет под номером UR-68106 зарегистрирован в Авдеевке, его владельцем является Шимкович В.А.
Прибывшие на место правоохранители обнаружили, что в самолете, зарегистрированном в Украине, нет мотора. После этого полиция организовала поиски пассажиров и экипажа.
Вскоре после этого полиция нашла восемь нелегальных мигрантов из Вьетнама и трех афганцев, один из которых сразу после задержания написал заявление об убежище.
Согласно законодательству, полиция сопроводила его в центр предварительного содержания мигрантов, остальные нелегалы остаются под стражей.
Полиция начала расследование по факту нелегальной перевозки людей.
Сейчас проводятся активные поиски экипажа самолета.
Теги: Украина, Донбасс, Венгрия, Авдеевка, полиция, мигрант, нелегал
- В Польше украинец зарезал местного футболиста и пытался сбежать
- Кого затримали в прифронтовій Авдіївці
- В Одессе обнаружен обгоревший труп: шокирующие подробности (ВИДЕО)
- От ящика шампанского - до ящика патронов
- Британские наркоторговцы скупают украинскую коноплю
- В Украине появятся «латвийские» школы после скандала с Венгрией
- "Мира теперь не будет", - Захарченко выступил с гневными обвинениями в адрес Украины после принятия закона по Донбассу19:47
- Какие тарифы Vodafon будут по ту сторону линии разграничения19:23
- Луганщина: Где водителям автотранспорта можно переждать непогоду (Перечень стоянок)18:57
- МинАТО: Боевики «ДНР» не дали разрешения на ремонт кабеля «Водафон18:51
- "ДНР" предложили вернуть Дебальцево: Украина озвучила требования18:22
- Вот настоящий Донбасс, и не рассказывайте о "русском мире"18:06
- "ДНР" и "ЛНР" изменят названия17:45
- «В случае войны 12 000 погибнут в первые три дня»: Маразматик из Думы Кремля пугал нас силой «ДНР» в прямом эфире. ВИДЕО17:21
- Украина собралась воевать: Захарченко отреагировал на закон о реинтеграции Донбасса16:32
- Цель Захарченко намного хитрее: жители "ДНР" возмущены запретом выезжать в Украину и назвали реальную причину указа15:56
- Чехия выслала более 1000 украинцев с польскими разрешениями на работу20:14
- "Мира теперь не будет", - Захарченко выступил с гневными обвинениями в адрес Украины после принятия закона по Донбассу19:47
- Какие тарифы Vodafon будут по ту сторону линии разграничения19:23
- Луганщина: Где водителям автотранспорта можно переждать непогоду (Перечень стоянок)18:57
- МинАТО: Боевики «ДНР» не дали разрешения на ремонт кабеля «Водафон18:51
- Я - заблудшая овечка: Усик рассказал о поездках в АТО. ВИДЕО18:39
- "ДНР" предложили вернуть Дебальцево: Украина озвучила требования18:22
- Украинка выиграла в американской лотерее 5 миллионов долларов18:20
- Вот настоящий Донбасс, и не рассказывайте о "русском мире"18:06
- В 1/16 финала Australian Open сойдутся две украинки18:00
- Я - заблудшая овечка: Усик рассказал о поездках в АТО. ВИДЕО18:39
- Пономарь: Закон о Донбассе станет тузом Волкера на переговорах с Сурковым17:02
- Определена самая опасная бытовая вещь, вызывающая рак16:45
- Экономных украинцев накажут штрафами15:54
- Реинтеграция Донбасса: какие серьезные изменения ждут украинцев15:33
- 10 простых способов сохранять здоровье весь год15:15
- Неоднозначный день: гороскоп на четверг, 18 января11:34
- Крещенская вода от всяких хворей. Традиции и приметы на 19 января09:12
- АТОшник: “Я пошёл служить для дочки, ей нужна была операция”. Стало известно, зачем некоторые украинцы отправляются воевать на Донбасс09:05
- Крещенский Сочельник: что надо делать08:50
- Что положить в кошелек для богатства
- Когда лучше убирать елку: традиции, приметы, советы
- На неподконтрольном Донбассе будет два тарифа Vodafon
- Корректируем женскую судьбу: на какой палец надо надевать кольцо
- "МТСовскую связь отключили специально. Ведь Донецк и Луганск для того и захватывали, так что все идет по плану…" - Денис Казанский
- В «днр» вводят продразверстку, но можно и откупиться - ИС
- Сегодня в «республиках» заработает МТС
- Много снега и потепление, - синоптики порадовали прогнозом
- Жителям оккупированного Донбасса обещают восстановить мобильную связь: Vodafone озвучил СЦКК главное условие по ремонту кабеля
- Порошенко заявил, что скоро оккупированные регионы вернутся в состав Украины