В Венгрии задержали нелегалов, прилетевших на Ан-2, зарегистрированном в Авдеевке

18.01.2018 09:49

В Венгрии расследуют дело о нелегальном перевозки мигрантов после обнаружения на одном из полей зарегистрированного в Украине самолета Ан-2, который перевозил восемь вьетнамцев и трех афганцев. Об этом говорится в сообщении на сайте венгерской полиции, передает eurointegration.com.ua.

Небольшой самолет прибыл со стороны Украины 15 января и был брошен на обрабатываемых землях в районе села Каллошемьен на востоке Венгрии. Согласно данным Реестра гражданских воздушных судов Украины, самолет под номером UR-68106 зарегистрирован в Авдеевке, его владельцем является Шимкович В.А.

Прибывшие на место правоохранители обнаружили, что в самолете, зарегистрированном в Украине, нет мотора. После этого полиция организовала поиски пассажиров и экипажа.

Вскоре после этого полиция нашла восемь нелегальных мигрантов из Вьетнама и трех афганцев, один из которых сразу после задержания написал заявление об убежище.

Согласно законодательству, полиция сопроводила его в центр предварительного содержания мигрантов, остальные нелегалы остаются под стражей.

Полиция начала расследование по факту нелегальной перевозки людей.

Сейчас проводятся активные поиски экипажа самолета.