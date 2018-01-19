"Минск" развалится: в Украине объяснили возможные последствия принятия закона по Донбассу

19.01.2018 08:23

Принятый Верховной Радой 18 января законопроект №7136 о реинтеграции Донбасса может привести к распаду Минского формата из-за отсутствия упоминания в нем договоренностей, достигнутых в столице Беларуси.

Такое мнение в комментарии "Апострофу" выразил директор Украинского института будущего Виктор Андрусив.

Стоит отметить, что в указанном законопроекте полностью отсутствует упоминание о Минских соглашениях, а соответствующая часть была удалена после первого чтения.

"Еще неизвестно, как Россия отреагирует на законопроект (разговор состоялся до официального заявления МИД РФ, - "Апостроф"). Например, если мы называем Россию агрессором, оккупантом, значит, она - сторона конфликта? Соответственно, РФ может прекратить участие в "Минске" и Нормандском формате. Ведь мы переводим ее из статуса стороны, которая ведет переговоры о решении конфликта, в разряд стороны конфликта", - говорит Андрусив.

Эксперт также предполагает, что при таких условиях Россия может обвинить Украину в срыве мирного процесса.

"Но это очень радикальный сценарий и, я думаю, в России сейчас просчитывают, готовы ли они к нему. А второй сценарий – в РФ просто проигнорируют этот закон", - считает он.