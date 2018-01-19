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Обнародована новая численность населения Украины
По состоянию на 1 декабря 2017 года население Украины составляло 42,4 млн. человек. Такую цифру обнародовали в Государственной службе статистики Украины (Госстат), передают fakty.ua.
За 11 месяцев 2017 года (годовая статистика будет обнародована ведомством в феврале) численность населения Украины сократилась на 181,5 тысячи человек. Это без учета информации с оккупированных территорий Донбасса и аннексированного Крыма, которая правительству Украины недоступна.
С начала года в стране родилось 336,4 тыс. человек, умерло — 525,8 тыс. (из них 2548 детей до 1 года). Таким образом, на 100 умерших в Украине приходилось 64 новорожденных.
Миграционный прирост населения с 1 января оценен в 7889 человек (за аналогичный период 2017 года — 7618).
Напомним, по состоянию на 1 августа 2017 года в Украине (без учета временно оккупированного Крыма) проживали 42 миллиона 456 тысяч человек.
Теги: Украина, Донбасс, Крым, смертность, статистика, население, миграция
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