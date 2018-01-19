Погода на Крещенье: снег, дождь и потепление

19.01.2018 09:06

19 января погода в Украине будет снежной. Кроме того, в некоторых регионах потеплеет, поэтому там будет дождливо. Без осадков будет в Одесской области, а так же в части Винницкой и Черновицкой областей.

Об этом пишет синоптик Наталья Диденко в Facebook.

По ее словам, причина таких погодных условиях циклон, который 19 января переместится в восточную часть Черного моря.

Хотя его атмосферные фронты еще будут украшать на Крещение улицы, церкви, деревья, наши шапки и крыши машин белым снегом. Но 19 января из Германии прискачет на Беларусь, на наш запад, северо-запад тот циклон, которым немецкие синоптики своих граждан пугают. Поэтому в Украине практически повсеместно будет подсыпать, сыпать снегом, а днем, когда потеплеет, кое-где и подливать дождем,

– подчеркивает эксперт.

Кроме того, она добавила, что Одесская, часть Винницкой и Черновицкой областей временно освободятся от атмосферных осадков.

Что касается температуры, то, как утверждает синоптик, днем ​​на Крещение потеплеет или к незначительным "минусам", или вообще к оттепели.

"В Киеве и Сочельник, и Крещение будут со снегом. С обеда 19-го января осадки в столице ослабнут и прекратятся. Ночью в столице вообще классика будет гоголевская – снег и мороз до -5 – -7 градусов. Днем потеплеет почти до нуля", – констатировала Диденко.

Прогноз погоды на пятницу, 19 января, в городах Украины:

Ужгород – + 1 ... + 3

Львов – 0 ... + 2

Ивано-Франковск – + 1 ... + 3

Тернополь – -1 ... + 1

Черновцы – -1 ... + 1

Хмельницкий – -1 ... + 1

Луцк – 0 ... + 2

Ровно – -1 ... + 1

Житомир – -1 ... + 1

Винница – -1 ... + 1

Одесса – 0 ... + 2

Николаев – 0 ... + 2

Херсон – 0 ... + 2

Симферополь – +3 ... + 5

Кропивницкий – -1 ... + 1

Черкассы – -1 ... + 1

Чернигов – -1 ... + 1

Сумы – -1 ... -3

Полтава – 0 ... -2

Днепр – 0 ... -2

Запорожье – 0 ... + 2

Донецк – -1 ... + 1

Луганск – -1 ... + 1

Харьков – 0 ... -2

Киев – 0 ... -2