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Погода на Крещенье: снег, дождь и потепление

19.01.2018 09:06
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Погода на Крещенье: снег, дождь и потепление

19 января погода в Украине будет снежной. Кроме того, в некоторых регионах потеплеет, поэтому там будет дождливо. Без осадков будет в Одесской области, а так же в части Винницкой и Черновицкой областей.
Об этом пишет синоптик Наталья Диденко в Facebook.
По ее словам, причина таких погодных условиях циклон, который 19 января переместится в восточную часть Черного моря.
Хотя его атмосферные фронты еще будут украшать на Крещение улицы, церкви, деревья, наши шапки и крыши машин белым снегом. Но 19 января из Германии прискачет на Беларусь, на наш запад, северо-запад тот циклон, которым немецкие синоптики своих граждан пугают. Поэтому в Украине практически повсеместно будет подсыпать, сыпать снегом, а днем, когда потеплеет, кое-где и подливать дождем,
– подчеркивает эксперт.
Кроме того, она добавила, что Одесская, часть Винницкой и Черновицкой областей временно освободятся от атмосферных осадков.
Что касается температуры, то, как утверждает синоптик, днем ​​на Крещение потеплеет или к незначительным "минусам", или вообще к оттепели.
"В Киеве и Сочельник, и Крещение будут со снегом. С обеда 19-го января осадки в столице ослабнут и прекратятся. Ночью в столице вообще классика будет гоголевская – снег и мороз до -5 – -7 градусов. Днем потеплеет почти до нуля", – констатировала Диденко.
Прогноз погоды на пятницу, 19 января, в городах Украины:
Ужгород – + 1 ... + 3
Львов – 0 ... + 2
Ивано-Франковск – + 1 ... + 3
Тернополь – -1 ... + 1
Черновцы – -1 ... + 1
Хмельницкий – -1 ... + 1
Луцк – 0 ... + 2
Ровно – -1 ... + 1
Житомир – -1 ... + 1
Винница – -1 ... + 1
Одесса – 0 ... + 2
Николаев – 0 ... + 2
Херсон – 0 ... + 2
Симферополь – +3 ... + 5
Кропивницкий – -1 ... + 1
Черкассы – -1 ... + 1
Чернигов – -1 ... + 1
Сумы – -1 ... -3
Полтава – 0 ... -2
Днепр – 0 ... -2
Запорожье – 0 ... + 2
Донецк – -1 ... + 1
Луганск – -1 ... + 1
Харьков – 0 ... -2
Киев – 0 ... -2



Теги: Донбасс, погода, снег, дождь, прогноз погоды
 
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