Порошенко за 6 дней отдыха на Мальдивах заплатил 14 миллионов. ВИДЕО

19.01.2018 10:46

Президент Украины Петр Порошенко заплатил за свой рождественский отпуск на Мальдивах фантастическую для рядовых граждан сумму — 500 000 долларов (около 14 миллионов гривен). К такому выводу пришли журналисты программы «Схемы» в результате собственного расследования, пишет «Радио Свобода».

О том, что глава государства с семьей тайно вылетел на отдых на Мальдивские острова, журналисты узнали из собственных источников. Они с помощью онлайн-ресурса FlightRadar отследили движение частного самолет Falcon 7X и воссоздали его маршрут: он вылетел из Киева в Мале 1 января, а вернулся около полуночи 8 января. При этом приземлилось воздушное судно в самом дальнем углу аэропорта «Киев», а его пассажиров всего за 4 минуты забрали Land Cruiser, Mercedes и 4 микроавтобуса Volkswagen, один из которых числится в группе прикрытия президента. Кортеж без проблесковых маячков и мигалок привез пассажиров в угодья президента Порошенко в Козине.

Falcon 7X — один из самых дорогих самолетов: он может перевезти 14 человек и лететь без дозаправок 8 часов. Самолет с бортовым номером ТС-KMR, которым летел президент, сдает в аренду турецкая авиакомпания Setair. По ее расчетам, стоимость 7-дневной аренды с учетом перелета из Киева в Мале и обратно и пребывания в столице Мальдивских островов — примерно 154 000 евро (188 000 долларов).

Согласно данным, полученным журналистами, пасажирами чартерного рейса Киев-Мале-Киев были 3 мужчин и 5 женщин: Vera Lazarieva, Ivan Dekhteriev, Evheniia Safonova, Oleksandr Syshchykov, Kateryna Boieva, Vitalii Kokorin, Olena Senchenko, Olha Herasymenko.

На курорте глава государства фигурировал под именем Mr. Petro Incognito (Ukraine). Из достоверных источников «Схемам» стало известно, что президент отдыхал в пятизвездочном курортном отеле Cheval Blanc посреди Индийского океана: 8 взрослых и 2 детей поселились на самой дорогой частной вилле на отдельном острове (основная вилла с бассейном, гостевая, двухэтажные апартаменты, причал для лодок, зона спа, место для обеда на свежем воздухе и свой пляж).

Аренда отдельного острова на курорте «Шеваль Блан» стоит не менее 46 000 долларов в сутки (276 000 долларов за 6 суток проживания). Кроме того, редакции удалось установить, что во время отдыха дайвинг, водный спорт, лодки дополнительно обошлись в 18 705 долларов. На завтраки суммарно потратили 10 791 доллар, на обеды — 4682 доллара, на ужин — 3165 долларов. Всего за дополнительные услуги Mr. Petro Incognito заплатил наличными 37 550 долларов.

Напомним, в пресс-службе президента заявили, что Порошенко совершил частную поездку на Мальдивы «с целью короткого отдыха», и оплатил ее «сам с собственного счета задекларированных средств, что будет отражено в его электронной декларации».