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Тука разочаровал переселенцев новостями
Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, экс-губернатор Луганщины Георгий Тука советует переселенцам не доверять слухам о жилье для внутренне перемещенных лиц, а перепроверять информацию на сайте министерства
Как передают «Донбасс. Комментарии», об этом Георгий Тука написал на своей странице в Фейсбуке.
Заместитель министра отметил, что на проведенном им очередном личном приеме граждан все вопросы касались обеспечения жильем.
«Некоторые из посетителей ссылаются на информацию, которую распространяют некоторые «общественные активисты»: иностранцы выделили тьму бабла, которое разворовано! Приходится вместе с посетителями садиться к компьютеру и вместе смотреть на реальную информацию о «тьме бабла», - рассказа Георгий Тука.
При этом заместитель министра отметил, что люди разочарованы. «Но не тем, что ими откровенно манипулируют «активисты», а отсутствием «тьмы бабла», - добавил он.
«Вынужден еще раз обратиться к переселенцам. Уважаемые! Прежде, чем отправляться в Киев (сегодня были люди из Хмельницкого, из Борисопля, Славянска), зайдите на сайт Министерства и ознакомьтесь! Ведь это намного проще, чем получать информацию в Киеве», - призвал заместитель министра.
Теги: Донбасс, разочарование, переселенцы, Тука
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