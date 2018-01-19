Завалит снегом: для части Украины наступит "армагеддон"

19.01.2018 21:32

С запада в Украину придут новые снегопады, также сложной погодная ситуация остается на юге страны.

Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.

"Атмосферную циклоническую полосу разорвало, часть непогоды пошла на север, часть - на Черное море. А из Польши нас забросает очередной порцией снега.

Тяжелой остается ситуация на юге, особенно на Одесщине, - там к сегодняшнему армагеддону с осадками добавился штормовой ветер", - подчеркнула она.

Катаклизмов в Киеве не ожидается, отметила Диденко.