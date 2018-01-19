Жуткие новости за неделю, которые вы могли пропустить

19.01.2018 18:02

Страшные новости, произошедшие за неделю по всей стране.

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В Херсонской обл. в Новой Каховке мужчина изнасиловал за 1,5 часа троих женщин. Полицейские оперативно задержали насильника.

В полицию Новой Каховки утром 18 января обратились три девушки с заявлением об изнасиловании. Как рассказали сами потерпевшие, их изнасиловал один и тот же мужчина с применением физической силы. Одну из своих жертв насильник ограбил – сорвал золотую цепочку и отобрал небольшую сумму денег.

Полиция оперативно установила личность насильника, им оказался 22-летний ранее судимый за аналогичные преступления житель Херсонской области. Одну из своих жертв мужчина изнасиловал возле кафе, вторую – на остановке общественного транспорта, третью – на пустыре. Все жертвы – не старше 31 года. Полиция задержала насильника вечером того же дня, он ужинал в кафе. Все жертвы узнали обидчика. Во время следственных действий задержанный вел себя неадекватно. Подозреваемый задержан, находится в полиции, открыты два уголовных производства по ст. "Изнасилование" и "Грабеж".

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В Шостке Сумской обл. педофил изнасиловал двух несовершеннолетних девочек, а процесс снял на видео.

Правоохранители выяснили, что 13 января в подъезде многоэтажки две 15-летние девочки ожидали возвращения своего соседа. В это время 26-летний подозреваемый возвращался домой, встретил девочек. Мужчина предложил им зайти к нему, чтобы подождать знакомого в квартире. Девушки согласились. Через некоторое время они собирались идти домой, но подозреваемый, закрыв дверь, воспользовался своим физическим преимуществом и изнасиловал их.

Подозреваемый задержан, находится в изоляторе временного содержания, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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В Одессе задержали пьяных врачей "скорой". Пока медики пили в карете скорой помощи, умер мужчина.

В Одессе 16 января возле железнодорожного вокзала заметили мужчину, который вел себя неадекватно – ходил по улице полураздетый, с расстройствами речи. Вызвали патрульную полицию. Прибывшие полицейские поговорили с мужчиной, выяснили, что ему плохо и вызвали "скорую". Через некоторое время патрульные заметили карету скорой, которая остановилась на остановке общественного транспорта. К врачам подошел полицейский и уточнил, что они прибыли по их вызову, объяснил, как проехать к мужчине, которому стало плохо. Когда полицейский пешком вернулся к месту, оказалось, что мужчине стало хуже - ему уже делали реанимацию, искусственное дыхание и массаж сердца.

"Скорая" тем временем не двинулась с места. Через 20 минут полицейский вернулся к врачам и убедил их все-таки приехать к мужчине. К моменту, когда "скорая" все таки прибыла, мужчина уже был мертв. В ходе дальнейшего общения полиции и медиков стало понятно – и врач, и фельдшер пьяны. Патрульные вызвали следственно-оперативную группу. Медиков, которые, к слову, оказывали полицейским сопротивление, задержали. После принудительного обследования подтвердилось, что доктор и фельдшер находились в состоянии алкогольного опьянения (у фельдшера 2,22 промилле), водитель кареты оказался трезв. Начато уголовное производство.

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Возле киевской больницы умер бездомный.

В Киеве 13 января в 20 метрах от приемного покоя больницы скорой помощи (БСП) обнаружили труп мужчины. Как оказалось – бездомного. Якобы мужчина обратился в больницу с травмами от избиения, но из-за того, что у него не было денег, врачи ему не помогли.

В ходе следствия столичная полиция установила, что за медпомощью умерший мужчина не обращался. Медики, прибывшие на место происшествия, осмотрели тело погибшего. По итогам осмотра было отмечено, что мужчине было 40-45 лет. При нем не было никаких документов. Видимых признаков насильственной смерти также не было найдено.

Полиция начала уголовное производство по статье "умышленное убийство". Дело также находится на контроле у главы наблюдательного совета БСП.

В то же время, дежурный врач БСП подчеркнул, что в приемном покое больницы в холодную погоду всегда много бездомных – они приходят сюда греться. При этом их никто не выгоняет. Он также отверг все обвинения о том, что медики не оказали погибшему помощи.

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В Запорожской обл. грабители пытали пенсионеров ради 1400 гривен. Пожилых супругов избивали и отрывали фаланги пальцев рук.

В частный дом одного из поселков Каменско-Днепровского района с целью ограбления, отравив собаку, проникли преступники. В доме проживала супружеская пара - 79-летний мужчина и его 77-летняя жена. Грабители жестоко издевались над пожилыми хозяевами: избивали, ломали и отрывали фаланги пальцев рук. От полученных травм мужчина скончался, а связанная покалеченная женщина три дня находилась с его трупом в доме, не в состоянии вызвать помощь. Сейчас женщина находится в коме.

Полицейские Запорожской области установили и задержали подозреваемых. По факту разбоя и умышленного убийства уже возбуждены уголовные дела.

Источник 112.