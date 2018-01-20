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Освобожденные из плена "ЛНР" ультрас луганской "Зари" будут работать в Федерации футбола Украины

20.01.2018 20:57
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Освобожденные из плена "ЛНР" ультрас луганской "Зари" будут работать в Федерации футбола Украины

Двум болельщикам луганской "Зари" – 21-летнему Владиславу Овчаренко и 20-летнему Артему Ахмерову, которые в декабре были освобождены из плена пророссийской группировки "ЛНР", предложили работу в Федерации футбола Украины. Об этом сообщается на сайте ФФУ.

Президент ФФУ Андрей Павелко предложил ребятам работать с болельщиками и координировать социальные программы Федерации для детей-переселенцев и поддержки воинов АТО.

"Владислав и Артем были приятно удивлены, поскольку получили возможность совместить свое увлечение футболом и стремление делать полезное для развития родной страны с профессиональной деятельностью, поэтому сразу согласились", – отмечается в сообщении.

В октябре 2016 года ультрас "Зари" - Овчаренко и Ахмерова - вместе с еще двумя молодыми людьми задержали в Луганске за то, что они жгли флаги так называемой "ЛНР" и фотографировались с символикой цветов украинского флага. Позже Овчаренко приговорили к 17 лет, а Ахмерова – до 13 лет колонии строгого режима за "шпионаж в пользу Украины".

27 декабря 2017-го Овчаренко и Ахмерова в рамках "большого обмена пленными" освободили.



Теги: Донбасс, Луганск, болельщик, ФФУ, плен, ультрас, ЛНР, ФК "Заря"
 
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