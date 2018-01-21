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В Кабуле убиты сотрудники украинской авиакомпании
Глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил президенту Петру Порошенко о гибели шести украинцев в результате теракта в Кабуле.
"Доложил президенту о гибели 6 гражданах Украины в результате нападения на отель в Кабуле. Работаем с правоохранительными органами Афганистана, чтобы выяснить обстоятельства этого террористического акта", - написал Климкин в Twitter.
Ранее стало известно, что в Кабуле группа вооруженных лиц проникла в отель InterContinental, где проходили две свадьбы. Нападавшие открыли огонь по посетителям.
"Шокирован трагической вестью из Афганистана, - признался президент Петр Порошенко. - В результате террористического нападения на отель в Кабуле погибли граждане Украины, сотрудники украинской авиакомпании. Выражаю искренние соболезнования семьям всех погибших. По моему поручению МИД срочно направляет в Кабул украинского консула из Душанбе с целью проведения соответствующих консульских действий. Также установлен контакт с американскими консульскими сотрудниками, находящимися на месте теракта в Афганистане. Поручил Кабмину оказать всю необходимую помощь для семей украинских граждан, погибших в Афганистане".
Теги: Украина, Афганистан, Кабул, теракт
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- В Кабуле убиты сотрудники украинской авиакомпании19:31
- Администрация президента Украины: Порошенко не встречался с Путиным после заключения минских соглашений19:22
- В зоне АТО активизировались разведчики19:10
- Штаб: боевики скрывают провал на Приморском направлении18:59
- Казанский: Думаю, всем уже понятно, что МТС был отключен целенаправленно18:42
- Как жителям Луганщины получить банковские услуги у линии соприкосновения18:22
- В зоне АТО сегодня стреляли только в гражданских18:12
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