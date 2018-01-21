В Кабуле убиты сотрудники украинской авиакомпании

21.01.2018 19:31

Глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил президенту Петру Порошенко о гибели шести украинцев в результате теракта в Кабуле.



"Доложил президенту о гибели 6 гражданах Украины в результате нападения на отель в Кабуле. Работаем с правоохранительными органами Афганистана, чтобы выяснить обстоятельства этого террористического акта", - написал Климкин в Twitter.



Ранее стало известно, что в Кабуле группа вооруженных лиц проникла в отель InterContinental, где проходили две свадьбы. Нападавшие открыли огонь по посетителям.



"Шокирован трагической вестью из Афганистана, - признался президент Петр Порошенко. - В результате террористического нападения на отель в Кабуле погибли граждане Украины, сотрудники украинской авиакомпании. Выражаю искренние соболезнования семьям всех погибших. По моему поручению МИД срочно направляет в Кабул украинского консула из Душанбе с целью проведения соответствующих консульских действий. Также установлен контакт с американскими консульскими сотрудниками, находящимися на месте теракта в Афганистане. Поручил Кабмину оказать всю необходимую помощь для семей украинских граждан, погибших в Афганистане".