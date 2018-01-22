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22-23 января в Украине ухудшатся погодные условия, - синоптики

22.01.2018 10:00
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22-23 января в Украине ухудшатся погодные условия, - синоптики

22 января, в понедельник, в утренние и дневные часы во многих областях Украины, включая Киевскую, ожидается сильный туман с видимостью около 200-500 метров.

Как сообщает replyua.net со ссылкой на Гидрометцентр, синоптики также предупреждают, что 22 и 23 января ухудшение погодных условий прогнозируется в Луганской, Запорожской, Николаевской, Донецкой, Харьковской, Днепропетровской и Херсонской областях. «Сильные осадки в виде мокрого снега, на побережье Черного и Азовского морей преимущественно дождя налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица, усиление скорости ветра до 15-20 м/с, местами 25 м/с, метели, снежные заносы», - рассказали в Гидрометцентре. Кроме того, сегодня, 22 января, повысится угроза схода лавин в высокогорье восточной части Закарпатской области, а также в горах Ивано-Франковской и Львовской областей.

В ГСЧС предупредили граждан об опасности и настоятельно рекомендуют воздержаться от походов в горы. По состоянию на вечер воскресенья из-за непогоды в Украине оставались обесточенными более 170 населенных пунктов. Самая сложная ситуация на этот час складывается в Одесской области, где прошел мощный снегопад. 



Теги: Украина, Донбасс, погода
 
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