Цены на продукты превратили борщ в “золотое”блюдо

22.01.2018 21:48

Любимое блюдо украинцев – борщ, превращается в недоступную роскошь

Как стало известно, за минувшие выходные, цены на борщевой набор радикально выросли.

Так, большинство продуктов, без которых не сварить борщ, прибавили в цене сразу 30%.

Лидером подорожания стал репчатый лук, который добавил в цене сразу 30%. Теперь оптовики его продают по 3,6-4 грн/кг. А в столичных супермаркетах килограмм этого овоща обойдется и вовсе в 6-6,5 грн.

На 11% подорожала белокочанная капуста – до 3-3,2 грн/кг в опте. Также, за выходные подорожала и картошка на 8% до 3,8-4 грн/кг. А в розницу картофель продают уже по 6-8 грн./кг.

В то же время, цены на морковь и свеклу почти не изменилась. Как и несколькими днями ранее оптовики продают эти овощи по 4-5,5 грн/кг. Розничным покупателям, правда, они достаются уже по 7-8 грн./кг.

Напомним, по итогам 2017 года, овощи борщевого набора подорожали на 37%. А абсолютным лидером подорожания стала свекла, которая за год прибавила в цене 73%.

Ранее Politeka писала, что ученые выяснили, какой продукт может привести к слабоумию и инфаркту.

Также, выяснилось, что за неполный год, с января по ноябрь 2017 года Украина импортировала колбасы на сумма $2,7 млн.

Источник: Politeka