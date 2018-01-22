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День соборности Украины: как будут праздновать 22 января
22 января украинцы будут праздновать День соборности Украины. Этот исторический день миллионы людей уже традиционно отмечают «живой цепью»
22 января 1919 года официально были объединены Украинская и Западноукраинская народные республики, подписан Акт воссоединения республик. В 1919 году 22 января на Софийской площади тысячи киевлян пришли праздновать День соборности Украины. Несмотря на то, что в начале ХХ века соборная Украина просуществовала недолго, факт подписания Акта воссоединения имел большое историческое значение.
В честь 71-й годовщины провозглашения Акта Злуки 22 января 1990 года миллионы советских украинцев решили праздновать День соборности Украины, создав от Киева до Львова «живую цепь» единения под названием «Украинская волна».
Официальным государственным праздником День соборности Украины стал лишь в 1999 году после подписания Леонидом Кучмой соответствующего указа. Но традиция праздновать День соборности Украины, создавая «живую цепь», которая символизирует единство народа и соборность украинской территорий, актуальна по сегодняшний день.
22 января 2018 года в Киеве будут праздновать День соборности Украины торжественными мероприятиями при участии руководителей страны и воинов АТО. К памятникам Тарасу Шевченко и Михаилу Грушевскому возложат цветы. Как знак того, что страна будет праздновать День соборности Украины, все государственные учреждения будут украшать флаги.
Праздновать День соборности Украины также планируют и в музеях истории, организовывая специализированные выставки документов 1917-21 гг. и демонстрируя архив фото тех событий.
Ежегодно акция «Живая цепь Соборности» заполнит мост Патона, объединяя «живой цепью» из людей с национальными символами, взявшихся за руки, правый и левый берег Днепра. Изюминкой этого флешмоба выступит 30-метровый флаг Украины, развернутый вдоль всего моста. Организаторы привлекают и людей из других городов страны взять участие в акции.
Кроме того, аналогичная акция по объединению двух берегов Днепра состоится в Запорожье. Там праздновать День соборности Украины будут на плотине Днепрогэса. Такие же акции ожидаются в больших городах — Днепр, Одесса, Луцк, Житомир, а также более чем в 100 городах, поселках и селах Украины.
Источник: Politeka
Теги: Донбасс, праздник, День Соборности
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