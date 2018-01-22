- Vodafone объяснил, что мобильной связи МТС в "ДНР" нет потому, что боевики электричество отключили18:58
- Закон о реинтеграции Донбасса: в России рассказали, как ответит Путин18:40
- Опасные канатные дороги: в популярном парке погиб ребенок18:20
- Климкин пояснил, почему Россия блокирует переговоры по миротворцам ООН на Донбассе18:01
- Захарченко зазывает в «ДНР» украинских экспертов. И вот зачем17:44
- В Мариуполе участникам АТО медицинское страхование предоставят бесплатно17:20
- В «ДНР» предъявили требования оператору Vodafone17:00
- Переселенцы смогут получить временное жилье из фондов для временного проживания - МинВОТ16:40
- Долг Украины перед МВФ: Нацбанк озвучил шокирующую сумму16:20
- В Покровске медикам компенсируют коммунальные услуги15:45
Долг Украины перед МВФ: Нацбанк озвучил шокирующую сумму
Суммарный долг Украины перед Международным валютным фондом на текущий момент составляет 12,1 млрд долл. Об этом в ходе брифинга заявил заместитель главы Национального банка Украины Олег Чурий, передает УНИАН.
«На сегодня есть обязательства Национального банка перед Международным валютным фондом в сумме 7,2 млрд долл., есть также обязательства Министерства финансов перед международным валютным фондом в сумме 4,9 млрд долл. То есть в целом обязательства перед МВФ 12,1 млрд долл.», - сказал Чурий.
Заместитель председателя НБУ отметил, что на сегодня активы НБУ, которые входят в валовые резервы, составляют 18,8 миллиардов долларов. При этом общая сумма обязательств НБУ составляет 9,1 миллиарда долларов.
Международные обязательства НБУ состоят из кредитов МВФ и обязательств перед другими кредиторами, в частности Государственной казначейской службой и центробанком Швейцарии.
По словам Чурия, таким образом, валютная позиция или собственные средства НБУ в иностранной валюте составляют 9,7 миллиардов долларов.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, Национальный банк, МВФ
- Совет Федераций отговаривает Путина и США от ввода войск в Украину (ВИДЕО)
- Стабильность зависит от МВФ
- В Кабмин подали документы о запрете импорта угля из России
- Огромное количество вооружения на Донбассе не может принадлежать сепаратистским отрядам, состоящим из шахтеров и заводских рабочих - США жестко осудили РФ
- Война на Донбассе: эксперты назвали сценарии событий для 2018 года
- Американский журналист на весь мир заявил: Вы себе даже не представляете что ждет Украину и кто такой Яценюк на самом деле
- Vodafone объяснил, что мобильной связи МТС в "ДНР" нет потому, что боевики электричество отключили18:58
- Захарченко зазывает в «ДНР» украинских экспертов. И вот зачем17:44
- В Мариуполе участникам АТО медицинское страхование предоставят бесплатно17:20
- В «ДНР» предъявили требования оператору Vodafone17:00
- Переселенцы смогут получить временное жилье из фондов для временного проживания - МинВОТ16:40
- В Покровске медикам компенсируют коммунальные услуги15:45
- В Покровске приняли программу поддержки участников АТО14:15
- Что меняет закон о реинтеграции Донбасса?12:20
- В Кабмине пояснили, почему Украина признает документы из оккупированных территорий Донбасса11:52
- В пробках на КПВВ в зоне АТО застряли более 400 автомобилей10:50
- Солодощі не впливають на вагу19:17
- Vodafone объяснил, что мобильной связи МТС в "ДНР" нет потому, что боевики электричество отключили18:58
- Закон о реинтеграции Донбасса: в России рассказали, как ответит Путин18:40
- Опасные канатные дороги: в популярном парке погиб ребенок18:20
- Климкин пояснил, почему Россия блокирует переговоры по миротворцам ООН на Донбассе18:01
- Захарченко зазывает в «ДНР» украинских экспертов. И вот зачем17:44
- В Мариуполе участникам АТО медицинское страхование предоставят бесплатно17:20
- В «ДНР» предъявили требования оператору Vodafone17:00
- Переселенцы смогут получить временное жилье из фондов для временного проживания - МинВОТ16:40
- Долг Украины перед МВФ: Нацбанк озвучил шокирующую сумму16:20
- Солодощі не впливають на вагу19:17
- Названы самые вредные для здоровья спиртные напитки16:01
- Как известное комнатное растение калечит людей: ученые выяснили15:30
- Медики пытаются спасти украинскую область от кори: завезли тысячи вакцин08:47
- В организме любителя суши обнаружили полутораметрового червя08:35
- В какой день будущей недели лучше стричься07:45
- Корисні ранкові вмивання07:07
- Как выживает прифронтовое Зайцево14:45
- В*та скулит: в сети показали последствия прихода "русского мира" в Крым21:59
- Евгений Ковтун: «После второго подрыва терминала ДАПа меня привалило блоками...»12:13
- Украинцам назвали срок действия «старого» паспорта
- "Связисты" из ОРДО продолжают зарабатывать, Vodafone им не нужен
- В Vodafone не смогут починить связь в “ДНР”
- Тука разочаровал переселенцев новостями
- Мобильная связь в оккупированном Донбассе: представители компании "Vodafone-Украина" сделали важное заявление
- Людей тьма, дождь шпарит: соцсети рассказали о сегодняшнем пересечении линии соприкосновения на Донбассе
- Всем привет! Я скоро буду: Янукович подтвердил возвращение в Украину…
- Расстрел гражданского населения в пункте пропуска: версия штаба АТО
- Названы опасные тенденции, которые говорят о подготовке наступления на Донбассе
- "Железным занавесом" в ОРДО Захарченко спасает бизнес жены?