Долг Украины перед МВФ: Нацбанк озвучил шокирующую сумму

22.01.2018 16:20

Суммарный долг Украины перед Международным валютным фондом на текущий момент составляет 12,1 млрд долл. Об этом в ходе брифинга заявил заместитель главы Национального банка Украины Олег Чурий, передает УНИАН.

«На сегодня есть обязательства Национального банка перед Международным валютным фондом в сумме 7,2 млрд долл., есть также обязательства Министерства финансов перед международным валютным фондом в сумме 4,9 млрд долл. То есть в целом обязательства перед МВФ 12,1 млрд долл.», - сказал Чурий.

Заместитель председателя НБУ отметил, что на сегодня активы НБУ, которые входят в валовые резервы, составляют 18,8 миллиардов долларов. При этом общая сумма обязательств НБУ составляет 9,1 миллиарда долларов.

Международные обязательства НБУ состоят из кредитов МВФ и обязательств перед другими кредиторами, в частности Государственной казначейской службой и центробанком Швейцарии.

По словам Чурия, таким образом, валютная позиция или собственные средства НБУ в иностранной валюте составляют 9,7 миллиардов долларов.

Источник: https://from-ua.com