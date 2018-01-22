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Климкин пояснил, почему Россия блокирует переговоры по миротворцам ООН на Донбассе

22.01.2018 18:01
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Климкин пояснил, почему Россия блокирует переговоры по миротворцам ООН на Донбассе

По его словам, Москва пытается провести на Донбассе выборы под российским патронатом и начать с Донбасса фрагментацию Украины

Россия не доверяет ООН и миротворцам. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Я считаю, что всем, кому российская пропаганда пыталась замылить глаза своей позицией, стало понятно, что Россия не доверяет ООН и миротворцам ООН, называя их оккупационной администрацией. Хочет сохранить свою колонию, провести выборы под российским патронатом и начать с Донбасса фрагментацию Украины. Поэтому так очень сложно вести с Россией дискуссию относительно миротворцев", – Климкин.

Напомним, постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко сообщил, что сдвигов в вопросе введения миротворческих сил ООН на востоке Украины не ожидается.

"После трех-четырех встреч американская сторона убедилась, что Россия отвергает все условия, важные не только для Украины и США, но и для партнеров по "нормандскому формату" и членов Совета безопасности ООН. Совбез был готов начинать работу над мандатом миротворческой операции, но Россия отвергла практически все важные положения и вернулась к своей идее о странной операции, где миротворцы ООН охраняли бы наблюдателей ОБСЕ", – сказал Ельченко.

По мнению Ельченко, Россия изначально не хотела введения миротворческих сил ООН на Донбассе.

 Источник: https://www.segodnya.ua 



Теги: Украина, Россия, Донбасс, Климкин
 
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