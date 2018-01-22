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Медики пытаются спасти украинскую область от кори: завезли тысячи вакцин
Одесса и область продолжает оставаться регионом, где больше всего свирепствует корь – только за последнюю неделю заболеваемость там выросла на 22,7%
При этом с начала года в областном центре и по регионам выявили 265 больных корью, из них 160 – дети и 105 – взрослые.
По словам начальника управления здравоохранения Одесской облгосадминистрации Вячеслава Полясного, в области уже зарегистрировано 3 летальных случая от осложнений кори. У этих людей не было прививок.
Больше всего корью болеют в Одессе — 122, в Лиманском районе — 30, Овидиопольском — 23, Березовском — 13, Беляевском — 11, Ширяевском — 11. Также есть заболевшие в Раздельнянском, Любашевском, Савранском, Белгород-Днестровском, Великомихайловском, Ренийском, Подольском, Кодымском, Ананьевском, Ивановском, Измаильском и Болградском районах.
Для борьбы с болезнью в регион дополнительно привезли 5 000 доз вакцины. Вчера Одесса уже получила 1500 доз.
Как сообщала ранее Politeka, известный детский врач рассказал о прививках для взрослых.
Источник: https://politeka.net с ссылкой на Думская
Теги: Донбасс, вакцина, Одесская область, корь
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