Опасные канатные дороги: в популярном парке погиб ребенок

22.01.2018 18:20

В Национальном дендрологическом парке “Софиевка” Умани Черкасской области на неработающей канатной дороге погиб ребенок

“Установлено, что должностные лица Национального дендрологического парка “Софиевка”, ненадлежащим образом исполняли свои служебные обязанности, не приняли меры по полному демонтажу аттракциона “Канатная дорога”, что привело к несчастному случаю, в результате которого погиб малолетний ребенок”, — сообщает прокуратура области.

Виновным грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и со штрафом от 250 до 750 необлагаемых минималок.

Напомним, как передавала Politeka, в оккупированном Крыму в селе Донское Симферопольского района умерла беременная 20-летняя девушка, которую раздетую выставили на улицу.

Источник: Politeka