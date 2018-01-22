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Перед встречей с Сурковым Волкер приедет в Украину: названа дата переговоров и визита

22.01.2018 20:48
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Перед встречей с Сурковым Волкер приедет в Украину: названа дата переговоров и визита

Курт Волкер планирует посетить Украину и встретиться с Владиславом Сурковым уже до конца недели

На этой неделе cпецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер планирует посетить Украину. А в пятницу 26 января в Дубае Волкер планирует встретиться с помощником президента России Владиславом Сурковым.

Информацию о своих планах Курт Волкер подтвердил в комментарии Украинской службе "Голоса Америки".

Для того, чтобы ознакомиться с ситуацией в регионе, Волкер в среду 24 января поедет на восток Украины, а уже 25 января проведет встречи с украинскими должностными лицами в Киеве.

Во время переговоров стороны обсудят состояние конфликта на востоке Украины, перспективы введения и возможный формат миротворческой миссии.

Напомним, в свою очередь о том, что в ближайшие дни специальный представитель правительства США Курт Волкер будет встречаться с советником президента РФ Владиславом Сурковым заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время пресс-конференции в понедельник, 22 января. 

 

Источник: https://www.segodnya.ua 



Теги: политика, Украина, Россия, Донбасс, визит, встреча
 
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