- Сделать визу будет проще: в МИДе рассказали, что ожидает украинцев19:38
- Vodafone объяснил, что мобильной связи МТС в "ДНР" нет потому, что боевики электричество отключили18:58
- Закон о реинтеграции Донбасса: в России рассказали, как ответит Путин18:40
- Опасные канатные дороги: в популярном парке погиб ребенок18:20
- Климкин пояснил, почему Россия блокирует переговоры по миротворцам ООН на Донбассе18:01
- Захарченко зазывает в «ДНР» украинских экспертов. И вот зачем17:44
- В Мариуполе участникам АТО медицинское страхование предоставят бесплатно17:20
- В «ДНР» предъявили требования оператору Vodafone17:00
- Переселенцы смогут получить временное жилье из фондов для временного проживания - МинВОТ16:40
- Долг Украины перед МВФ: Нацбанк озвучил шокирующую сумму16:20
Порошенко: Россия и 100 лет назад вела против Украины гибридную войну
Глава государства рассказал, как действовали россияне против украинцев в начале прошлого века
Президент Украины Петр Порошенко по случаю Дня соборности и 100-летия создания Украинской народной республики (УНР) напомнил, что Украина уже сталкивалась с российской агрессией, методы которой не изменились спустя век. Об этом он сказал во время торжественного открытия выставки в Музее истории Киева, сообщает пресс-служба главы государства.
По его словам, Украине сейчас жизненно необходимо проанализировать и учесть поучительный исторический опыт и уроки Украинской революции прошлого века. Он напомнил, что и тогда украинцы столкнулись с гибридной войной России.
"Для того, чтобы отстоять суверенитет, территориальную целостность и независимость, украинцам того времени не хватило единства. Потеря Украиной самостоятельности и большевистская оккупация привели к многомиллионным потерям от Голодомора и большого террора против нашего государства. Не следует забывать, что тогда Россия применяла против украинского государства такие же методы "гибридной войны", что и сейчас: непризнание присутствия своих войск на территории УНР, создание марионеточных пророссийских "республик", финансовую и вооруженную поддержку "повстанческих" движений", – сказал Порошенко.
Глава государства отметил, что сейчас Украина значительно сильнее, опытнее и объединенная.
"Мы закаленные веком борьбы, опираемся на весомую международную поддержку, которой тогда не было, на боеспособные Вооруженные силы, веру людей в себя и свою национальное европейское государство. Итак, дай Бог, сил нам всем построить успешную страну успешных людей", – добавил президент.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Россия, Донбасс, война, агрессия, Порошенко
- Турчинов: Украина стала бастионом на пути Путина в Европу, но мир сейчас - на грани полномасштабной войны
- Украинский политолог — европейцам: "Не обманывайте себя. Агрессия России в Украине – ваша война тоже"
- Война на Донбассе: грядут громкие судебные процессы
- Украина проиграла войну, которую не вела (ФОТО)
- Геращенко: "Украінська сторона як передумову можливих виборів - вимагатиме ліквідацію псевдодержавних інститутів цих псевдореспублік"
- Донбасс замер между тотальной войной и скорым миром
- Vodafone объяснил, что мобильной связи МТС в "ДНР" нет потому, что боевики электричество отключили18:58
- Захарченко зазывает в «ДНР» украинских экспертов. И вот зачем17:44
- В Мариуполе участникам АТО медицинское страхование предоставят бесплатно17:20
- В «ДНР» предъявили требования оператору Vodafone17:00
- Переселенцы смогут получить временное жилье из фондов для временного проживания - МинВОТ16:40
- В Покровске медикам компенсируют коммунальные услуги15:45
- В Покровске приняли программу поддержки участников АТО14:15
- Что меняет закон о реинтеграции Донбасса?12:20
- В Кабмине пояснили, почему Украина признает документы из оккупированных территорий Донбасса11:52
- В пробках на КПВВ в зоне АТО застряли более 400 автомобилей10:50
- Сделать визу будет проще: в МИДе рассказали, что ожидает украинцев19:38
- Солодощі не впливають на вагу19:17
- Vodafone объяснил, что мобильной связи МТС в "ДНР" нет потому, что боевики электричество отключили18:58
- Закон о реинтеграции Донбасса: в России рассказали, как ответит Путин18:40
- Опасные канатные дороги: в популярном парке погиб ребенок18:20
- Климкин пояснил, почему Россия блокирует переговоры по миротворцам ООН на Донбассе18:01
- Захарченко зазывает в «ДНР» украинских экспертов. И вот зачем17:44
- В Мариуполе участникам АТО медицинское страхование предоставят бесплатно17:20
- В «ДНР» предъявили требования оператору Vodafone17:00
- Переселенцы смогут получить временное жилье из фондов для временного проживания - МинВОТ16:40
- Солодощі не впливають на вагу19:17
- Названы самые вредные для здоровья спиртные напитки16:01
- Как известное комнатное растение калечит людей: ученые выяснили15:30
- Медики пытаются спасти украинскую область от кори: завезли тысячи вакцин08:47
- В организме любителя суши обнаружили полутораметрового червя08:35
- В какой день будущей недели лучше стричься07:45
- Корисні ранкові вмивання07:07
- Как выживает прифронтовое Зайцево14:45
- В*та скулит: в сети показали последствия прихода "русского мира" в Крым21:59
- Евгений Ковтун: «После второго подрыва терминала ДАПа меня привалило блоками...»12:13
- Украинцам назвали срок действия «старого» паспорта
- "Связисты" из ОРДО продолжают зарабатывать, Vodafone им не нужен
- В Vodafone не смогут починить связь в “ДНР”
- Тука разочаровал переселенцев новостями
- Мобильная связь в оккупированном Донбассе: представители компании "Vodafone-Украина" сделали важное заявление
- Людей тьма, дождь шпарит: соцсети рассказали о сегодняшнем пересечении линии соприкосновения на Донбассе
- Всем привет! Я скоро буду: Янукович подтвердил возвращение в Украину…
- Расстрел гражданского населения в пункте пропуска: версия штаба АТО
- Названы опасные тенденции, которые говорят о подготовке наступления на Донбассе
- "Железным занавесом" в ОРДО Захарченко спасает бизнес жены?