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Порошенко: Россия и 100 лет назад вела против Украины гибридную войну

22.01.2018 14:35
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Порошенко: Россия и 100 лет назад вела против Украины гибридную войну

Глава государства рассказал, как действовали россияне против украинцев в начале прошлого века

Президент Украины Петр Порошенко по случаю Дня соборности и 100-летия создания Украинской народной республики (УНР) напомнил, что Украина уже сталкивалась с российской агрессией, методы которой не изменились спустя век. Об этом он сказал во время торжественного открытия выставки в Музее истории Киева, сообщает пресс-служба главы государства.

По его словам, Украине сейчас жизненно необходимо проанализировать и учесть поучительный исторический опыт и уроки Украинской революции прошлого века. Он напомнил, что и тогда украинцы столкнулись с гибридной войной России.

"Для того, чтобы отстоять суверенитет, территориальную целостность и независимость, украинцам того времени не хватило единства. Потеря Украиной самостоятельности и большевистская оккупация привели к многомиллионным потерям от Голодомора и большого террора против нашего государства. Не следует забывать, что тогда Россия применяла против украинского государства такие же методы "гибридной войны", что и сейчас: непризнание присутствия своих войск на территории УНР, создание марионеточных пророссийских "республик", финансовую и вооруженную поддержку "повстанческих" движений", – сказал Порошенко.

Глава государства отметил, что сейчас Украина значительно сильнее, опытнее и объединенная.

"Мы закаленные веком борьбы, опираемся на весомую международную поддержку, которой тогда не было, на боеспособные Вооруженные силы, веру людей в себя и свою национальное европейское государство. Итак, дай Бог, сил нам всем построить успешную страну успешных людей", – добавил президент.

 

Источник: https://www.segodnya.ua 


 



Теги: Россия, Донбасс, война, агрессия, Порошенко
 
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