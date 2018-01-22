Саакашвили призвал к «мобилизации»

22.01.2018 12:30

Бывший глава Одесской ОГА, а ныне глава партии «Рух правих сил» Михаил Саакашвилипризвал всех своих сторонников в Украине «мобилизироваться». С таким заявлением политик выступил сегодня в Киевском апелляционном административном суде, передает replyua.net.

Кроме того, скандальный политик заявил о «сговоре ОПГ при поддержке Путина». «Из этой ситуации есть всего один выход – мобилизация в дальнейшем всего народа и начать наступление», - сказал Саакашвили, добавив, что дело Майдана нужно однозначно закончить.



Михаил Саакашвили заявил также об отводе суда. Там продолжается рассмотрение апелляции миграционной службы на решение окружного административного суда Киева, которое может ускорить депортацию экс-чиновника. Кроме того, он начал кричать в микрофон: «Миграционная служба – ганьба».



Тем временем, в Главной прокуратуре Грузии заявили, что отправили своим коллегам в Украине все необходимые для экстрадиции экс-президента Грузии Михэила Саакашвили материалы и ожидают окончательный ответ Киева. Такое заявление в прямом эфире грузинской телекомпании «Имеди» озвучила прокурор Главной прокуратуры Грузии Натия Сонгулашвили.