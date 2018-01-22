Стоит ли украинцам бояться кори?

22.01.2018 12:45

Каждый час от кори в мире умирает 13 человек. В основном – это дети до 10 лет. В Украине каждые 5-6 лет также наблюдается всплеск этого заболевания. За последние полгода количество случаев кори возросло в десятки раз. В нескольких областях из-за распространения болезни школьникам продлили зимние каникулы, в столице на месяц запретили посещать сады детям без прививок. Журналисты бьют тревогу, а противники прививок продолжают отстаивать свою позицию. Центр общественного мониторинга и контроля собрал важную информацию, которая поможет разобраться в ситуации.





Группы риска и пути распространения кори

Корь – это вирусное заболевание, которое может вызвать тяжелые осложнения здоровья и даже смерть. Вирус кори поражает только людей и быстро передается по воздуху. Поэтому, как свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 9 из 10 непривитых людей, контактирующих с больным, заражаются.

По данным медиков, с начала года в Украине зарегистрировали 1285 случаев заболевания корью. Среди больных – 856 детей и 429 взрослых. Самые высокие показатели заболеваемости – в Ивано-Франковской (275 случаев), Черновицкой (274), Закарпатской (194) и Одесской (157) областях. На Сумщине, Харьковщине и Черниговщине в этом году не зафиксировано ни одного случая.

Как отмечают в Минздраве, самыми уязвимыми для вируса являются дети 5-9 лет, подростки, а также учителя, медики и взрослые, которые не имеют иммунитета от болезни. В общем в период вспышки болезни любое скопление людей опасно для непривитого от кори человека.

«Как будет во второй половине 2018 – сейчас говорить рано. Все зависит от того, как будут вакцинироваться дети. Но учебный процесс, который мы имеем в осенне-зимний, весенний период, будет способствовать тому, что вирус кори будет легко распространяться от ребенка к ребенку и таким образом входить в семью», – отметил главный детский иммунолог Киева Федор Лапий.

Подхватить вирус можно в любом месте: общественном транспорте, школе, кафе, спортзале, если там есть зараженные люди. Поскольку инкубационный период кори длится от 6 до 21 дня, то сразу болезнь можно и не заметить.

Как распознать симптомы?

Симптомы кори похожи на признаки других вирусных заболеваний. Это – высокая температура, головная боль, насморк, сухой кашель, увеличение лимфоузлов, воспаление слизистой оболочки глаз, понос и рвота. Отличительным признаком кори является появление красной сыпи на 4-5 день болезни. Продолжается такое состояние до 4 недель и более.

Стоит помнить, что лекарств от кори не существует. Организм должен сам преодолеть вирус, производя соответствующие антитела. Именно поэтому эта болезнь опасна для детей и взрослых с плохим иммунитетом или врожденными генетическими дефектами. При этом, взрослые переживают болезнь гораздо тяжелее.

По словам врачей, корь может привести к пневмонии, вызвать ушную инфекцию и воспаление мозга (энцефалит). Более того, в некоторых случаях она может привести к инвалидности и даже смерти. Согласно данным ВОЗ, энцефалит возникает у одного из тысячи больных корью. Тяжелые осложнения получают 5% людей, переболевших корью. Один из тысячи – умирает. Поэтому единственно возможный способ борьбы с болезнью, отмечают специалисты, это – своевременная иммунизация.

Эпидемия или шум из ничего?

В ХХ веке, до 1963 года, каждую секунду в мире умирало от кори 18-20 человек. Благодаря внедрению обязательной вакцинации количество смертей от кори уменьшилось до 13 человек в час. Впрочем, вирус до сих пор не преодолен, поскольку, с одной стороны, существует много стран, где вакцинация недоступна, а с другой, люди добровольно отказываются от прививок.

Движение против прививок появился около 20 лет назад, когда британский врач Эндрю Уэйкфилд опубликовал заказную статью о появлении аутизма после вакцинации от кори. Несмотря на позднее опровержение этой информации, появилось много противников прививок (в Италии, Германии, США и др. странах).

Поэтому нынешний подъем заболеваемости корью в Украине является прямым следствием отказа от вакцинации. Впрочем, в Министерстве здравоохранения уверяют, что об эпидемии сегодня речь не идет.

«Корь пришла к нам из Румынии, где также есть проблема с уровнем вакцинации», – прокомментировала ситуацию и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

По словам руководительницы министерства, 86% больных не были привиты от кори. Поэтому единственным действенным средством борьбы с болезнью является вакцинация.

В Украине сейчас имеется бельгийская вакцина КПК против кори, паротита и краснухи – «Приорикс». Сделать прививку можно как в государственной, так и частной клинике. Для детей вакцинация бесплатна.

«Перед прививкой необходимо обязательно обратиться к врачу, который укажет, нет ли у вас противопоказаний и когда именно проводить вакцинацию. Очень важно, например, если ваш ребенок контактировал с больным корью, в этом случае ребенок должен получить вакцинацию против кори в течение первых 72 часов», – объяснила гендиректор по надзору за инфекционными болезнями Центра общественного здоровья МЗ Лариса Гетьман.

Противопоказаниями для прививки являются острое заболевание с температурой выше 38,5° С, серьезная аллергическая реакция на компоненты вакцины, химиотерапия или употребление стероидных гормонов, заболевания СПИДом и другие состояния, подавляющие иммунитет. Также вакцину не вводят беременным. В других случаях (напр., легкая простуда) прививка разрешена.

По данным ВОЗ, для 99% защиты от кори, краснухи и паротита нужно сделать две прививки, поскольку первая защищает только на 95%. Обычно детей вакцинируют в возрасте 1 и 6 лет. Если плановая прививка пропущена, ее следует сделать как можно быстрее. А если взрослому или ребенку никогда не делали вакцинацию от кори, то врачи советуют сделать две прививки с интервалом в месяц.

Благодаря мировой кампании по вакцинации в 2000-2015 годах медикам удалось предотвратить около 20,3 млн детских смертей. Конечно, 1% риска даже у привитых людей остается. Поэтому чтобы полностью преодолеть болезнь, отмечают врачи, нужно обеспечить коллективный иммунитет. А это достигается только при охвате прививками 98% населения страны.

Материал Центра общественного мониторинга и контроля