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У Порошенко прокомментировали заявление Пескова о тайных встречах с Путиным

22.01.2018 08:02
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У Порошенко прокомментировали заявление Пескова о тайных встречах с Путиным

Администрации президента Украины заявили, что глава Украинского государства Петр Порошенко не проводил ни единой тайной встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным после заключения договоренностей, достигнутых в Минске, о чем пишет replyua.net со ссылкой на «Корреспондент». При этом в АП добавили, что встречи украинского лидера и президента России осуществляются исключительно в трехстороннем формате.

Таким образом, в Администрации президента сказали: «Начиная с 2014 года ни одной встречи в двустороннем формате, когда президентом Украины стал Петр Порошенко, между главами государств не было. Все без исключения встречи между двумя президентами осуществляются только при свидетелях и являются публичными. А все что прочее – это просто манипуляции». 

Одной из причин, по данным близкого к окружению Порошенко источника, по которой между Порошенко и Путиным не бывает встреч без свидетелей, является та, что президент Украины испытывает большое недоверие к российскому лидеру. «Именно из-за недоверия Петра Порошенко Путину, украинский президент и отказывается от любых встреч тет-а-тет с главой РФ. Существуют опасения, что если такая встреча и состоится, то информация по ее результатам будет полностью искажена». 



Теги: Донбасс, Путин, Порошенко, Песков
 
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