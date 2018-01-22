- В Кабуле убиты сотрудники украинской авиакомпании19:31
- Администрация президента Украины: Порошенко не встречался с Путиным после заключения минских соглашений19:22
- Заместитель министра МинВОТ: Мы хотим сделать так, чтобы статус ВПЛ исчез на территории Украины18:05
- ВСУ и МККК продолжат вместе спасать Донбасс16:50
- Возврат Донбасса: сделан оптимистический прогноз16:30
- После плена: как обстоят дела у недавних заложников ОРДЛО, и что для них готовит Кабмин15:06
- Память "киборгов" из Донецкого аэропорта почтили музыкой в аэропортах Украины12:59
- Экс-президент Украины считает, что нужно платить пенсии жителям ОРДЛО11:49
- Почему тормозится компенсация ущерба за разрушения на Донбассе11:34
- Правда, "плохой" закон? Как новый "донбасский закон" ударил по РФ11:02
Украинцам назвали срок действия «старого» паспорта
В сети ходит фейк: узнайте, в чем дело, и не поддавайтесь
В социальной сети масштабно распространяется неправдивая информация о якобы существовании предела в действии «старого» украинского паспорта. С таким заявлением выступили в Госмиграционной службе Украины, пишет bzns.media.
В ГМС отметили, что гражданам Украины не в обязательном порядке нужно менять паспорта старого образца на ID-карты.
По их словам, такая карта выдается исключительно как первое удостоверение личности,которое достигло 14-летия в случае пропажи, воровства или повреждения «старого», в случае смены фамилии или другой информации лица собственника, а также по желанию.
Сообщается, что граждане Украине масштабно обсуждают такую информацию миграционной службы. Они считают, что лучше бы обязали поменять старый вариант паспорта на карту.
Также, некоторые выступают против такого предложения. Говоря что, ««Кроме карточки. Должны выдавать и носить с собой папочку. С документами».
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, паспорт, фейк
- Марлос показал свой украинский паспорт
- Россия приравняла владельцев паспортов «ЛДНР» к гражданам Украины
- Кому дать, а у кого забрать: как осенью депутаты могут изменить правила гражданства Украины
- Кремль ставит условия Киеву в обмен на отмену решения о признании документов "ЛДНР"
- Украинские банки с иностранным капиталом не работают с "документами ЛДНР"
- Новый законопроект Порошенко - изгнание евреев, и не только
- Опубликован обновленный график приема Ощадбанком у линии соприкосновения на Донетчине22:20
- В Краматорске завтра установят патриотический рекорд22:00
- Помощь Донбассу: благотворительные организации компенсируют неповоротливость власти21:34
- СМИ ОРДЛО живут Украиной21:01
- Хуг завтра проведет патрулирование подконтрольной части Донетчины20:49
- "Серые зоны" Луганщины испытывают проблемы20:38
- Остатки связи: появился перечень адресов, где в ОРДО можно поймать Vodafonе20:16
- Грымчак: Славянск от остатков ДРГ чистили очень тщательно год20:04
- Мобильный передел в ОРДО: "Феникс" заявил, что подключил к своей сети более 30 "чужих" станций 19:45
- В зоне АТО активизировались разведчики19:10
- Корисні ранкові вмивання07:07
- Опубликован обновленный график приема Ощадбанком у линии соприкосновения на Донетчине22:20
- В Краматорске завтра установят патриотический рекорд22:00
- Помощь Донбассу: благотворительные организации компенсируют неповоротливость власти21:34
- "Донбасс" обыграл "Кременчук" в седьмой раз21:15
- СМИ ОРДЛО живут Украиной21:01
- Хуг завтра проведет патрулирование подконтрольной части Донетчины20:49
- "Серые зоны" Луганщины испытывают проблемы20:38
- Остатки связи: появился перечень адресов, где в ОРДО можно поймать Vodafonе20:16
- Грымчак: Славянск от остатков ДРГ чистили очень тщательно год20:04
- Корисні ранкові вмивання07:07
- Как выживает прифронтовое Зайцево14:45
- В*та скулит: в сети показали последствия прихода "русского мира" в Крым21:59
- Евгений Ковтун: «После второго подрыва терминала ДАПа меня привалило блоками...»12:13
- Вся правда: Донбасс замороженная территория, лидеры Майдана останутся у власти на долгие годы, а народ будут держать в узде под предлогом войны11:39
- Людей никто не защитит от произвола военных11:34
- Все — по плану России, – эксперт про закон о реинтеграции08:59
- Я - заблудшая овечка: Усик рассказал о поездках в АТО. ВИДЕО18:39
- Пономарь: Закон о Донбассе станет тузом Волкера на переговорах с Сурковым17:02
- Определена самая опасная бытовая вещь, вызывающая рак16:45
- "Связисты" из ОРДО продолжают зарабатывать, Vodafone им не нужен
- В Vodafone не смогут починить связь в “ДНР”
- Тука разочаровал переселенцев новостями
- Мобильная связь в оккупированном Донбассе: представители компании "Vodafone-Украина" сделали важное заявление
- Людей тьма, дождь шпарит: соцсети рассказали о сегодняшнем пересечении линии соприкосновения на Донбассе
- "Железным занавесом" в ОРДО Захарченко спасает бизнес жены?
- Всем привет! Я скоро буду: Янукович подтвердил возвращение в Украину…
- Соцсети: в ОРДО произошла трагедия на шахте, есть погибшие
- В «ДНР» идет подготовка к большим боям
- Во всем виноваты траншеи боевиков? СММ ОБСЕ рассказала о битве за мобильную связь на Донбассе