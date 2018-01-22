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Украинский туризм ждут тяжелые времена, что изменится
Новый законопроект Минэкономразвития вносит коррективы в туристическую сферу Украины
Законопроект устанавливает ограничение для желающих работать в туристической сфере. Если раньше экскурсоводы и гиды могли работать сами по себе, то теперь закон требует обязательного наличия государственной регистрации.
Также серьезные изменения вносятся и в систему страхования. Сегодня турист чаще всего игнорирует страховку или выбирает условия сам. Законопроект устанавливает минимальную сумму медицинского полиса на уровне эквивалента 30 000 евро, а страховки при несчастном случае — на суму не менее 10% от суммы медицинской.
Законопроект дал выбор туроператорам и турагентам между гарантией банка и страхованием ответственности. При этом размер гарантии или страховая сумма зависят от финансовых результатов прошлого года.
Кроме того, для выхода на рынок новых игроков установлена фиксированная сумма банковской гарантии в размере эквивалентном 50 тыс. евро для туроператора и 10 тыс. евро для турагента.
Сегодня размеры финансовой гарантии значительно ниже, соответственно и расходы по организации турбизнеса могут вырасти. Ведь они напрямую зависят от размера финансового обеспечения. Здесь могут возникнуть сложности для выхода на рынок небольших субъектов, с незначительным финансовым ресурсом, считают эксперты.
Законопроект регламентирует и условия в помещении туроператоров и турагентов, что повлияет на повышение арендной платы.
Нововведения в значительной мере отобразятся на стоимости услуг туроператоров и турагентов.
Кроме того, в документе авторы не разграничивают внешний и внутренний туризм. Хотя очевидно, что одни и те же требования не могут применяться к этим двум направлениям, поскольку ни объемы рынков, ни размеры потоков на них не сопоставимы. Также все требования по финансовой гарантии, размере страховой компенсации в проекте представлены в евро, хотя речь идет и о внутреннем туризме также. То, что посильно киевскому экскурсоводу, с его объемами работы, не потянет экскурсовод, к примеру, из Лубнов. Поскольку 5-7 групп иностранных туристов в неделю и 2-3 группы украинских школьников в год — это не одно и тоже. Таким образом, законопроект может ударить по украинскому малому и среднему бизнесу в туризме.
Напомним, стало известно, что в 2017 году аннексированный аэропорт Симферополя снизил пассажирские перевозки на 1,4%, до 5,1 млн человек, а туристический поток на курорты Крыма уменьшился до 5,4 млн человек. Так, по данным турецкого портала Haber Turk, в 2017 году курорт Анталья посетили рекордные 3,8 млн российских туристов, превысив докризисный показатель — 3,4 млн человек в 2014 году. Также так называемые власти Крыма отмечают, что спрос на крымское направление снизился из-за открытия чартерных полетов в Турцию.
Источник: https://politeka.net с ссылкой на ubr.ua
Теги: Украина, Донбасс, туризм, изменение
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