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Винищувачі, підводні човни і тисячі бійців НАТО: Україна готується «відбивати» удар

22.01.2018 09:21
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Винищувачі, підводні човни і тисячі бійців НАТО: Україна готується «відбивати» удар

У 2018 році на території України пройдуть п’ять міжнародних військових навчань – наші військові будуть навчатимуться діяти разом з американцями, поляками, німцями, молдаванами і румунами 

Так, влітку до Львівської області прибуде до 4 тисяч військовослужбовців: 2 тис. ВСУ, 1 тис. – збройних сил США, 1 тис. представників НАТО і країн – учасниць програми «Партнерство заради миру».

Самі навчання проходитимуть до жовтня. В рамках цих навчань заплановані маневри, які повинні пройти в акваторії Чорного моря, на військових аеродромах і полігонах ЗСУ, в портах Одеси та Очакова (Миколаївська область). А також на території міжнародного аеропорту Одеса і на посадочних майданчиках в Очакові.

У морській та повітряній фазі візьмуть участь до 50 кораблів, до 30 літаків і вертольотів, 5 підводних човнів.

У серпні-жовтні на річці Тиса повинні відбутися навчання «Світла лавина – 2018». У них планується залучити до 300 військових з України та по 100 військових з Угорщини, Румунії та Словаччини.

Крім того, в Україні пройдуть навчання “Чисте небо”. Планується залучити до 350 військовослужбовців з України до 250 – з США і до 100 – з країн НАТО. Маневри мають відбутися на військових аеродромах ЗСУ і в повітряному просторі України в травні-листопаді. Попередньо, в небо піднімуться американські винищувачі F-15.

На квітень-листопад заплановано навчання “Ріверіан”, вони повинні пройти в акваторії Чорного моря і на річці Дунай. У них візьмуть участь до 100 військовослужбовців з Румунії і стільки ж з України.

Як повідомляла Politeka, 21 січня в усіх українських аеропортах пройшов флешмоб-українці вшанувалипам’ять “кіборгів” ДАПа.

Джерело: https://politeka.net з посиланням на Вероятно



Теги: Украина, Донбасс, НАТО, военные учения
 
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