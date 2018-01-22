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Закон о реинтеграции Донбасса: в России рассказали, как ответит Путин
Из-за плачевного состояния экономики у России сильно ограничен арсенал для ответа Украине на принятый закон о реинтергации Донбасса.
Об этом в интервью "Апострофу" рассказал российский политолог и публицист Андрей Пионтковский.
По его словам, практически все средства для покорения и давления на Украину Кремль уже исчерпал.
"Я не думаю, что последуют какие-то действия, потому что арсенал возможных действий России очень ограничен. Практически все средства покорения и давления на Украину исчерпаны. Они (Кремль. – Ред.) прекрасно понимают, что какая-либо военная эскалация вызовет немедленную резкую реакцию Запада. Да и не о том сейчас руководство РФ думает. Прежде всего, они думают, как избежать персональных санкций (со стороны США. – Ред.), которые будут введены в начале февраля", - считает Пионтковский.
По словам эксперта, Россия может принять определенные ответные законы, но это вряд ли это будет иметь какие-то последствия.
"Это совершенно не исключено и будет делаться на уровне воинственной риторики, то есть еще больше подымать градус ненависти к Украине. Да и потом, что еще можно сказать большего, чем сказал Путин, заявив, что "мы - братские народы, а украинцы – часть одного большого народа"? Это явно выраженная претензия на захват и уничтожение украинского государства. Какими другими законами Думы можно после этого напугать украинцев?" – резюмировал публицист.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Россия, Донбасс, Путин, реинтеграция Донбасса
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