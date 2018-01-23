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Кличко объяснил, как быстро вернуть Крым и Донбасс
Все жители Украины должны объединиться, так как это поможет в кратчайшие сроки способствовать восстановлению территориальной целостности страны. Как передает replyua.net, такую точку зрения сегодня озвучил градоначальник Киева Виталий Кличко. Он, в том числе, убежден, что лишь совместные усилия будут способствовать тому, что аннексированный Крым и оккупированные территории Донбасса вернутся в юрисдикцию Украины. Мэр украинской столицы уверен, что именно единство является залогом настоящей победы над врагом.
«Я убежден, что если мы, украинцы, будем едины – мы сможем вернуть Крым и Донбасс, освободить нашу страну от оккупационных войск и восстановить мир на востоке, что является очень важно для каждого из нас. И я уверен, что мы построим сильное и успешное государство, однако мы обязательно должны выступать единым фронтом!», – подчеркнул Кличко.
Как уже сообщалось, немногим ранее глава украинского государства Петр Порошенкопоздравил всех жителей страны с Днем Соборности. В своем выступлении президент выразил твердую уверенность, что украинцам под силу преодолеть внешнюю агрессию России и построить сильное европейское государство.
Источник Важные новости
Теги: Донбасс, Крым, Кличко, возвращение
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