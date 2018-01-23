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"Крымские власти" выставили на продажу квартиры Коломойского

23.01.2018 14:51
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"Крымские власти" выставили на продажу квартиры Коломойского

"Власти" Крыма планируют получить не менее 330 млн рублей за реализацию национализированных квартир, ранее принадлежащих украинскому олигарху Игорю Коломойскому. В Крыму местные "власти" выставили на продажу квартиры, которые принадлежали украинскому олигарху Игорю Коломойскому и были национализированы. Об этом сообщает "министерство имущества" Крыма, передает korrespondent.net.

Отмечается, что аукционы по продаже ялтинских квартир, ранее принадлежащих Коломойскому, начались в 2017 году. "Власти" Крыма планируют получить не менее 330 млн рублей за их реализацию.

"Также на реализацию в 2018 году планируется выставить 13 объектов недвижимого имущества, расположенные в оккупированном Крыму. В их числе - гостиница в Алуште, рекреационный комплекс в Гурзуфе, а также ряд нежилых помещений", - говорится в сообщении.

Ранее "власти" Крыма дали согласие на продажу имущества Коломойского, которое было национализировано после оккупации полуострова.



Теги: Украина, Донбасс, Крым, Российская Федерация, продажа, квартиры, Коломойский
 
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