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Мороз, ветер, гололед: украинцев ждет нерадостная погода

23.01.2018 07:41
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Мороз, ветер, гололед: украинцев ждет нерадостная погода

На Украину пришел циклон с Балкан, сообщает Укргидрометцентр.
В понедельник, 22 января, по всей Украине, кроме севера Левобережья, ожидаются осадки: в западных областях - умеренный снег, в Карпатах - сильный, в центральных и северных областях - небольшой.
На востоке и в Днепропетровской области - порывы ветра 15-20 м/с.
Температура в западных и южных областях ночью и днем 1-7° мороза, в Закарпатье 1-4° тепла; на остальной территории ночью 5-10° мороза, на Левобережье 15°, днем 2-7° мороза. В Киеве небольшой снег; температура ночью 6-8° мороза, днем 4-6° мороза.
На дорогах всей Украины - гололед.
Во вторник, 23 января, в восточных, южных и Днепропетровской областях сохранятся сложные погодные условия: сильный снег и метели. Температура воздуха ночью в северных, центральных областях и Карпатах местами 18-20° мороза.



Теги: Украина, Донбасс, ветер, гололед, мороз, прогноз погоды
 
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