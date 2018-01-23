Составлен список ненужных государству объектов недвижимости

23.01.2018 20:42

В 2018 году Фонд государственного имущества Украины намерен продать около 400 объектов недвижимости. Как сообщил исполняющий обязанности главы ведомства Виталий Трубаров, список 400 объектов малой приватизации, которые выставят на продажу, уже утвержден.

«Утвердил список объектов малой приватизации, которые в 2018 году будут выставляться на продажу. Детские лагеря, кинотеатры, офисные помещения, столовые, магазины, гаражи, единые имущественные комплексы и даже корабли. Почти 400 объектов, которые могут работать и приносить доход, как новым эффективным собственникам, так и государству в виде рабочих мест и налогов», — отметили чиновник.

Напомним, ранее в Фонде госимущества обнародовали список из 20 крупных предприятий, которые уже готовят к приватизации. Среди них Одесский припортовый завод, Сумыхимпром, пять облэнерго и другие предприятия, доля государства в которых составляет от 50 до 100 процентов.

При этом, как заявлял Трубаров, в 2018 году Украина планирует выручить от приватизации государственного имущества 21 млрд грн.

Чтобы упростить достижение поставленной цели, Верховная Рада приняла закон «О приватизации государственного и коммунального имущества», призванный упростить процесс продажи госпредприятий.

Источник Факты.