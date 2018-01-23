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Такого смятения и бессилия у Кремля уже давно не было: в РФ ошарашены из-за отказа Украины от военной техники из Крыма
В Совете Федерации РФ возмущены отказом властей Украины от подозрительного предложения Кремля по возвращению нерентабельной военной техники ВСУ из оккупированного Крыма. Первый зампред оборонного комитета Совета Федерации Франц Клинцевич эмоционально прокомментировал отказ Украины забирать свою военную технику из аннексированного Крыма, сообщает "Российский Диалог", передает dialog.ua.
"Собственно, другой реакции мы и не ждали. Нынешний киевский режим способен ответить на жест доброй воли со стороны Москвы только политическим хамством, встав при этом в позу и перевернув все с ног на голову", - заявил он. Также политик считает, что у России не может быть никакого диалога с Украиной по статусу Крыма из-за псевдорефендума 2014 года.
По словам сенатора, Киев якобы в очередной раз продемонстрировал неспособность искать хоть какие-то точки соприкосновения с Москвой. "Отклонив предложение России о возвращении техники из Крыма, украинская власть в очередной раз продемонстрировала свое явное нежелание искать даже малейшие точки соприкосновения с Россией", - добавил Клинцевич.
Теги: Украина, Донбасс, Крым, Российская Федерация, ВСУ, военная техника
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