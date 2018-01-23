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В Украине резко сократился размер субсидий
В декабре прошлого года в Украине сократился средний размер субсидии на оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства на 27,2% – до 993,4 гривны. Как передает replyua.net, таковыми оказались данные, предоставленные Государственной службы статистики. В том числе, с января по декабрь 2017 года гражданам Украины были назначены субсидии на возмещение расходов на сумму 3,98 млрд гривен. Это 43,3% меньше, чем за такой же период 2016 года. Так, в городской местности субсидии назначили на сумму 2,8 млрд гривен, а в сельской – 1,2 млрд гривен.
В Гостате также отметили, что субсидии на оплату услуг ЖКХ в 2017 году были назначены 8,8 млн семьям. В городской местности субсидии назначены 6 млн семей, в сельской – 2,8 млн семей. Если сравнить с январем-декабрем 2016 года, то общее количество семей, которым назначены субсидии, увеличилось на 10,3%.
Ранее сообщалось, что в Украине правом на монетизацию субсидий воспользовались 1,76 млн домохозяйств, что равно около 90% от тех, у кого такая возможность была.
Источник Важные новости.
Теги: Донбасс, субсидия, уменьшение, ЖКХ
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