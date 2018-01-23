Запахло полным перекрытием границы с Польшей

23.01.2018 13:59

Выступающие против изменений в налоговое законодательство Украины планируют в ближайшую субботу, 27 января, целиком заблокировать доступ к контрольно-пропускным пунктам на украинско-польской границе, сообщает replyua.net со ссылкой на ТСН.

Отмечается, что в планах представителей так называемого «челночного бизнеса» - перекрытие дорог на пунктах пропуска Шегини-Медика, Краковец-Карчова и Рава-Русская-Гребенное. По словам организаторов акции, протест будет продолжаться круглые сутки, а не пару часов.

В целом, требования людей заключаются в отмене новых правил ввоза физическими лицами товаров из-за рубежа, действие которых припало на начало года. Стоит отметить, что такая акция проходит уже не впервые. В начале января активисты уже блокировали пункты пропуска, однако акция длилась лишь несколько часов.

Из-за протестов глава комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина сообщила, что парламент может изменить или вовсе отменить принятые им нормы об ограничении на беспошлинный ввоз товаров из-за границы.