Байден рассказал, какое обещание нарушил Порошенко

24.01.2018 14:40

Украинские власти демонстрируют регресс в преодолении коррупции.

Как передает replyua.net со ссылкой на «Голос Америки», такое заявление озвучил экс-вице-президент Соединенных Штатов Америки Джозеф Байден в ходе выступления перед членами Совета по международным отношениям. «Меня крайне беспокоит откат в борьбе с коррупцией... Они сделали некоторые очень важные необходимые институциональные и кадровые изменения. Однако на задний план отошла одна из трех необходимых институций, речь идет об Антикоррупционном суде», - заявил Байден.



По слова американского политика, аналогичной ситуация была в свое время с генпрокурором Виктором Шокиным.



«Приведу вам один наглядный пример. Я получил задание по Украине. Я помню, как отбыл туда, чтобы убедить нашу команду, что Украине нужно предоставить долгосрочные кредитные гарантии. Я совершал визиты в Киев 12-13 раз, и в конце должен был сообщить, что мы предлагаем еще один миллиард долларов кредитных гарантий. Порошенко и Яценюк мне обещали, что предпримут шаги по генеральному прокурору, однако они этого не сделали», - заявил он.