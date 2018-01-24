- Осторожно грипп: сколько в Украине за неделю заболело человек21:10
- Строительство "Северного потока – 2": Шефчович предложил выход для России20:50
- Порошенко провел первую важную встречу в Давосе: детали20:15
- По 30 гривен - не предел? Появился печальный валютный прогноз19:55
- Стал известен календарь матчей сборной Украины в Лиге наций19:32
- «ПриватБанк» скоро будет продан, - Набсовет19:15
- Медработники Донбасса получат статус участников боевых действий18:30
- Ситуация на оккупированном Донбассе с туберкулезом и ВИЧ-инфекцией приближается к критической17:15
- Украина может оказаться вне интересов НАТО: в МИД сообщили причину16:40
- В Виннице скандал, снесли памятник Шевченко16:21
Байден рассказал, какое обещание нарушил Порошенко
Украинские власти демонстрируют регресс в преодолении коррупции.
Как передает replyua.net со ссылкой на «Голос Америки», такое заявление озвучил экс-вице-президент Соединенных Штатов Америки Джозеф Байден в ходе выступления перед членами Совета по международным отношениям. «Меня крайне беспокоит откат в борьбе с коррупцией... Они сделали некоторые очень важные необходимые институциональные и кадровые изменения. Однако на задний план отошла одна из трех необходимых институций, речь идет об Антикоррупционном суде», - заявил Байден.
По слова американского политика, аналогичной ситуация была в свое время с генпрокурором Виктором Шокиным.
«Приведу вам один наглядный пример. Я получил задание по Украине. Я помню, как отбыл туда, чтобы убедить нашу команду, что Украине нужно предоставить долгосрочные кредитные гарантии. Я совершал визиты в Киев 12-13 раз, и в конце должен был сообщить, что мы предлагаем еще один миллиард долларов кредитных гарантий. Порошенко и Яценюк мне обещали, что предпримут шаги по генеральному прокурору, однако они этого не сделали», - заявил он.
Теги: США, Донбасс, коррупция, Порошенко
- США занялись разбирательством по коррупции в Госгеонедра Украины
- Поездкой Насирова к Трампу займутся антикоррупционеры
- Сотрудничество с МВФ сыграло с Украиной злую шутку
- Мнение: Порошенко утрачивает общий язык с западными политиками, внутренняя политика президента догнала внешнюю
- Рада вызывает на ковер глав ГПУ, СБУ, САП и НАБУ
- Путин,Порошенко и Ахметов попали в США в перечень главных коррупционеров
- Медработники Донбасса получат статус участников боевых действий18:30
- Ситуация на оккупированном Донбассе с туберкулезом и ВИЧ-инфекцией приближается к критической17:15
- Где в Украине лучше всего относятся к переселенцам — исследование15:20
- В Донецке нашли "окно в Украину"13:00
- В квартире жителя Торецка взорвался снаряд12:18
- В АТО сложилась уникальная ситуация10:48
- Захарченко пригласил украинских студентов обучаться в «ДНР»08:10
- "Слоны" Захарченко и человек-ворд из Луганска: журналист посмеялся над главарями боевиков22:27
- 25 января в ОРДЛО прибудет очередной «гумконвой» из России22:02
- В АТО наступила долгожданная тишина21:46
- Осторожно грипп: сколько в Украине за неделю заболело человек21:10
- Строительство "Северного потока – 2": Шефчович предложил выход для России20:50
- Хорошей девушке Лиде из "Операции Ы" отрезали голову20:30
- Порошенко провел первую важную встречу в Давосе: детали20:15
- По 30 гривен - не предел? Появился печальный валютный прогноз19:55
- Стал известен календарь матчей сборной Украины в Лиге наций19:32
- «ПриватБанк» скоро будет продан, - Набсовет19:15
- Гораздо раньше: в Британии дали тревожный прогноз по наступлению России18:50
- Медработники Донбасса получат статус участников боевых действий18:30
- Ученые назвали дату конца света18:10
- Осторожно грипп: сколько в Украине за неделю заболело человек21:10
- Гороскоп на февраль 2018 года для разных знаков зодиака12:03
- Денежные приметы на 2018 год: как стать богаче и избежать убытков10:01
- Как приготовить имбирные напитки с противопростудным свойством08:50
- К Земле летит астероид размером с небоскреб08:25
- Названы три самых нелепых мифа о кофеине07:56
- Как не замерзнуть в мороз20:59
- Самые смешные и опасные "указы" главарей "ДНР"-"ЛНР"19:45
- Какую энергетику имеет ваше жилище по фэн-шую, исходя из номера вашей квартиры19:01
- Вы - недоумки! Воюющий на Донбассе россиянин ярко вступился за украинский язык18:16
- Украинцам назвали срок действия «старого» паспорта
- "Связисты" из ОРДО продолжают зарабатывать, Vodafone им не нужен
- Отключение украинской связи в "ДНР": жители Донецка открыто проклинают Захарченко и собирают митинг в центре города
- Захарченко объявил о плане вернуть часть территории Украины в "ДНР": главарь боевиков обратился к жителям Донбасса. ВИДЕО
- Это нужно знать: тыква вызывает необратимые процессы в организме
- Людей тьма, дождь шпарит: соцсети рассказали о сегодняшнем пересечении линии соприкосновения на Донбассе
- Остатки связи: появился перечень адресов, где в ОРДО можно поймать Vodafonе
- Расстрел гражданского населения в пункте пропуска: версия штаба АТО
- Названы опасные тенденции, которые говорят о подготовке наступления на Донбассе
- Казанский: Думаю, всем уже понятно, что МТС был отключен целенаправленно