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Минимальная зарплата: на что хватит прибавки от правительства
Повышение минимальной зарплаты с 1 января 2018 года с 3200 до 3723 грн. не слишком улучшит покупательскую способность украинцев. "КП" в Украине" уже писала о том, что зарплаты просто не успевают за ростом цен!
Эксперты говорят, что реальные цены в магазинах растут намного быстрее официального индекса инфляции: в то время как Госстат утверждает, что инфляция по итогам 2017 г. составила лишь 13,7%, экономисты называют цифры минимум в 20-25%. А по некоторым товарным позициям цены выросли на треть, а то и вдвое!
Тем не менее номинальные зарплаты все же растут, и мы, воспользовавшись данными Госстата, решили выяснить: на что может хватить прибавки в 523 грн.?
Оказалось, что на эти деньги особо не разгуляешься (подробнее см. инфографику). И это еще только в том случае, если зарплата выросла в реальности, а не только на бумаге. Но, как показал опыт предыдущего повышения с 1 января 2017 года, немало наших сограждан утверждают, что после официального "роста" их реальные зарплаты не выросли, а упали!
Но будем надеяться на лучшее и предположим, что зарплаты тех, кто получает минималку, действительно выросли. И кто-то решил внезапно появившиеся "лишние" 523 грн. положить в кубышку. К сожалению, здесь тоже получится немного. Учитывая, что украинцы по-прежнему не доверяют национальной валюте, посчитаем, сколько выйдет отложить в долларах или евро.
Средний курс продажи доллара в столичных обменках на 22 января 2018 года составил 28,91 грн., евро - 35,49 грн. То есть на 523 грн. можно будет купить 18 долларов либо 14 евро.
Кстати, по словам экономиста Андрея Мартынюка, для того чтобы украинцы с нынешней инфляцией действительно почувствовали улучшение, о котором нам не устают твердить в правительстве вот уже целый год, работодатели должны были бы поднять зарплаты в полтора раза! Впрочем, это палка о двух концах, ведь рост зарплат без реального роста экономики просто приведет к очередному витку инфляции.
Источник: https://from-ua.com
Теги: экономика, Донбасс, зарплата
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