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Молоко, масло, сыры: украинцев порадовали прогнозом цен на молочку
Из-за высокой себестоимости украинским производителям экспорт сливочного масла стал неинтересен
Такое мнение высказал аналитик «Инфагро» Максим Фастеев.
По мнению эксперта, внутренняя оптовая цена товара уже просела и скоро производители начнут активно бороться и за внутреннего покупателя.
По словам аналитика, с ценами на сыры не так все однозначно: в 2016 году у сыроваров за счет низкой цены (и низкой маржи) были большие объемы продаж и отсутствие (практически) импортных конкурентов. Однако в прошлом году стратегия поменялась – вместе с ростом цены реализации выросла и маржа, но при этом упали объемы продаж и пришла реальная «угроза» из Польши.
“Посмотрим, какая стратегия будет в 2018 году, подозреваю, что в первом полугодии цены останутся на сегодняшнем уровне +/- 10%, но количество акций на полке увеличится», – спрогнозировал Фастеев.
В то же время эксперт прогнозирует, что поднимать цены на молоко, йогурты, сметана, кефир и т. д. переработчики себе не могут позволить, даже несмотря на свободное ценообразования, иначе просто потеряют полку. Поэтому производители цельномолочной продукции давно перешли на схему зимой – в минус, летом – в плюс, чтобы не травмировать потребителя скачками цен.
Напомним, как ранее писала Politeka, эксперты назвали истинные причины подорожания некоторых продуктов в Украине. По официальным данным Госстата, только за год цены на ключевые продукты питания подорожали почти на треть.
Источник: Politeka
Теги: Донбасс, сыр, молоко, продукты, масло, молочная продукция
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