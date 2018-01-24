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Новая схема аудита: Порошенко подписал закон о мониторинге госзакупок
Платформа ProZorro уже оздоровила сектор государственных закупок, отметил президент
Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о внесении изменений в закон "О публичных закупках" и некоторые другие законы об осуществлении мониторинга закупок. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Новый закон позволяет органам государственного финансового контроля осуществлять эффективный мониторинг закупок, чтобы предупреждать нарушения в этой сфере. Также в законе предусмотрены механизмы, которые позволят проконтраллировать соблюдение заказчиками законодательства на всех стадиях закупки.
"Закон будет способствовать предупреждению потерь публичных средств путем усиления контроля над публичными закупками, а также создает условия для преодоления коррупции в этой сфере", – отметили в пресс-службе.
Порошенко подчеркнул, что подписанные им изменения в закон о госзакупках внедряют автоматический риск-менеджмент процесса.
"В онлайне будет работать система рисковых индикаторов, которая будет сигнализировать контролирующему органу о том, что с этим участником что-то не так. Это нововведение адресовано, в первую очередь тем, кто научился или учится обманывать ProZorro. Алгоритмы будут подсказывать, куда именно смотреть, как на максимально ранних стадиях высчитать тех, кто хочет обойти систему", – объяснил президент.
При этом глава государства отметил, что платформа ProZorro уже оздоровила сектор государственных закупок, сэкономив "десятки миллиардов бюджетных средств".
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, закон, Порошенко
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