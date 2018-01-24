Осторожно грипп: сколько в Украине за неделю заболело человек

24.01.2018 21:10

С 15 по 21 января в Украине заболели гриппом и ОРВИ 159 тысяч 260 человек, что на 20,5% больше, чем на позапрошлой неделе

Об этом говорится в информационном бюллетене Министерства здравоохранения Украины.

Самый высокий показатель заболеваемости зарегистрирован в Киевской, наименьший – в Тернопольской областях.

“Во всех областях Украины наблюдается низкая интенсивность эпидемической активности гриппа и ОРВИ, по всей территории страны заболеваемость гриппом и ОРВИ остается ниже эпидемического порога”, – говорится в сообщении.

В подавляющем большинстве исследованных образцов определены вирусы гриппа типа В.

По информации Минздрава, летальных случаев, вызванных осложнениями от гриппа, не зафиксировано.

Кроме того, в ведомстве отмечается, что с начала сезона гриппа из 12,5 млн людей из групп риска вакцинированы лишь 1,3%.

Источник: https://politeka.net