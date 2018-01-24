ПАСЕ приняла резолюцию о гуманитарных последствиях на Донбассе

24.01.2018 09:40

Парламентская ассамблея Совета Европы во вторник, 23 января, проголосовала за резолюцию о гуманитарных последствиях конфликта в Украине.



В резолюции впервые упоминается проголосованный Верховной Радой закон об интеграции и отмечается, что Донбасс является оккупированной территорией, а Россия — агрессором. Эту поправку, которую поддержали в ПАСЕ, внесла украинская делегация, передает телеканал « 112 Украина».



Также в принятой резолюции говорится о немедленном освобождении заложников и недопустимости нарушения их прав.



Россию призвали соблюдать все предыдущие резолюции, касающиеся Донбасса и Крыма.



Кроме этого, в документе отмечается важность беспрепятственного допуска международных организаций к ОРДЛО.



Автором доклада, который заслушали в ПАСЕ перед дебатами и голосованием, выступил литовский депутат Егидиус Варейкис. Во время своего выступления он отметил, что гуманитарная ситуация в Украине вызывает тревогу. По его словам, в результате войны на Донбассе и аннексии Крыма в гуманитарной помощи нуждаются свыше 4 млн человек, война унесла жизни свыше 10 тыс. человек, количество пострадавших превысило 24 тыс. Кроме этого, свыше 1,5 млн человек стали внутренне перемещенными и почти полмиллиона ищут убежище в других странах.



Докладчик также подчеркнул, что люди, которые живут в ОРДЛО, не имеют средств на пропитание, незаконные вооруженные формирования также ограничивают их свободу передвижения.



Варейкис отметил, что оккупация Крыма повлияла на местное население, в частности РФ начала политику дискриминации в отношении крымских татар. Он подчеркнул, что в международном гуманитарном праве такие действия считаются военным преступлением.



«После оккупации в 2014 году 44 украинцы исчезли в Крыму, 6 из них были найдены мертвыми, 17 были уволены, двое — осуждены, а 19 все еще считаются пропавшими без вести», — подчеркнул он.



Варейкис отметил, что в проект резолюции были внесены изменения в связи с большим обменом заложниками, который прошел в Украине 27 декабря. Он призвал все стороны «проявить добрую волю и освободить всех заложников как можно быстрее». Украинскую власть призвали создать механизм, который бы обеспечил поддержку освобожденных из плена, а также их семей.



Докладчик также отметил работу Международного комитета Красного Креста, особенно в оказании помощи (информации) семьям пропавших без вести.



«Для поддержания этой важной работы нужна нормативно-правовая база, которая позволила бы ввести статус лица, пропавшего без вести», — подчеркнул он.

Источник: http://zi.dn.ua