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По 30 гривен - не предел? Появился печальный валютный прогноз
Курс в Украине до конца января легко достигнет отметки 30 гривень за $1.
Об этом в комментарии "Обозревателю" заявил народный депутат фракции "Народный фронт", член комитета Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Виктор Романюк.
"Гривня стабилизируется тогда, когда будет сбалансирован торговый баланс. Сейчас импорт превышает экспорт, поэтому стабильность национальной единицы и негативный баланс - это взаимно исключающие вещи. На данный момент этот разрыв составляет порядка $5 млрд", - заявил он.
Нардеп считает последнее заявление Нацбанка о грядущей стабилизации - необоснованным.
"Нацбанк, делая такие заявления, просто успокаивает. Я думаю, что гривня продолжит падение. И курс до конца месяца легко достигнет отметки 30 грн за $1", - спрогнозировал он.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, курс валют
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