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По 30 гривен - не предел? Появился печальный валютный прогноз

24.01.2018 19:55
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По 30 гривен - не предел? Появился печальный валютный прогноз

Курс в Украине до конца января легко достигнет отметки 30 гривень за $1.

Об этом в комментарии "Обозревателю" заявил народный депутат фракции "Народный фронт", член комитета Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Виктор Романюк.

"Гривня стабилизируется тогда, когда будет сбалансирован торговый баланс. Сейчас импорт превышает экспорт, поэтому стабильность национальной единицы и негативный баланс - это взаимно исключающие вещи. На данный момент этот разрыв составляет порядка $5 млрд", - заявил он.

Нардеп считает последнее заявление Нацбанка о грядущей стабилизации - необоснованным.

"Нацбанк, делая такие заявления, просто успокаивает. Я думаю, что гривня продолжит падение. И курс до конца месяца легко достигнет отметки 30 грн за $1", - спрогнозировал он.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, курс валют
 
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