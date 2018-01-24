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Подорожавшему доллару подготовили курсовую ловушку

24.01.2018 14:20
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Подорожавшему доллару подготовили курсовую ловушку

24 января валютные торги начались с подорожания доллара на 6 копеек. Межбанк стартовал в рамках 28,90-28,92 грн/$, но затем котировки просели на 3 копейки - к 28,8550-28,89 грн/$, пишут Вести.

"Валюты немного недостает, но глобального дефицита не ощущается. Нацбанк с утра один раз вышел на торги с запросом наилучшего курса, и котировки сдвинулись вниз именно после этого. Впрочем, фактических продаж не произошло. Хотя рынок увидел готовность регулятора поддержать нацвалюту", — рассказал UBR.ua начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

Казначеи отмечают, что на безналичном рынке не сформировался тренд на сегодняшний день. Потому до конца еще непонятно, в какую сторону пойдут котировки.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, доллар, курс валют
 
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