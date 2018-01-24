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Порошенко провел первую важную встречу в Давосе: детали

24.01.2018 20:15
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Порошенко провел первую важную встречу в Давосе: детали

В ходе рабочего визита в Щвейцарию, где проходит Всемирный экономический форум в Давосе, президент Украины Петр Порошенко встретился с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху

Об этом сообщила его пресс-служба.

По словам Порошенко, Украина и Израиль согласились активизировать экономическое сотрудничество. “Наши страны готовы завершить переговоры по заключению Соглашения о зоне свободной торговли. Было приятно отметить положительную динамику развития украинско-израильского политического диалога”, – подчеркнул президент.

Напомним, Петр Порошенко будет выступать в Давосе 26 января – в рамках дискуссионной панели “Центральная и Восточная Европа: новая повестка для континента”.

Вчера, 23 января, в Давосе выступала его невестка – Юлия Порошенко. Она была заявлена как основатель и руководитель проекта Agrohub, со-основатель технологического кластера Radar Tech.

Родственница президента выступила с речью об украинских агростартапах, которые могут быть интересны зарубежным инвесторам.

Как сообщали СМИ, на форуме в Давосе Петр Порошенко проведет около 20 встреч. В том числе возможна встреча и с президентом США Дональдом Трампом. Несмотря на то, что переговоры не запланированы, глава МИДа Павел Климкин считает, что главы государств могут все-таки пообщаться.

Источник: Politeka



Теги: Донбасс, встреча, Давос, Порошенко
 
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